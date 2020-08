Cyberpunk 2077 avrà 'un'esperienza GDR molto più profonda rispetto a The Witcher 3'

Con l'ultimo episodio di Night City Wire, CD Projekt RED ha approfondito le diverse scelte che i giocatori possono fare in Cyberpunk 2077. Che si tratti del background da scegliere e di come questo influenza il proprio viaggio o le diverse armi e come ottenerle, ci sono diversi modi diversi per giocare. In effetti, il senior level designer Miles Tost la considera una "esperienza di gioco di ruolo molto, molto più profonda" rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt.

Parlando in una nuova intervista, Tost ha detto: "Non lo so, c'è molto, ci sono un sacco di armi. Come posso riassumere...Penso che le persone tendano a dimenticare che Cyberpunk 2077 è prima di tutto un gioco di ruolo. Quindi la personalizzazione e la scelta dell'equipaggiamento, la scelta delle abilità che hai, dei talenti, dell'aspetto del tuo personaggio, del modo in cui scegli i dialoghi, è il fulcro di questa esperienza. Penso che alcune persone guardino questo gioco e pensino 'Oh amico, è in prima persona e ha le pistole! È uno sparatutto! e questa è una valutazione molto superficiale. Penso che per molti versi sia un'esperienza di gioco di ruolo molto, molto più profonda di The Witcher 3".

Tost ha anche parlato delle porte bloccate a Night City, sottolineando che "Non ovunque sarà così. Non possiamo mettere un buttafuori davanti a tutte le porte del mondo di gioco, ma nelle aree che riteniamo sia super ovvio, come se ci fosse un'area nella missione principale con una porta in cui non puoi entrare, in quel contesto, proveremo a mettere qualcosa. Tuttavia la quantità di porte che abbiamo in Cyberpunk 2077 ridurrà completamente la quantità di porte che abbiamo in The Witcher 3. A un certo punto dello sviluppo di The Witcher 3, ho contato la quantità di porte che abbiamo. Abbiamo circa 2.500 porte per quel gioco. Naturalmente in un gioco come Cyberpunk, rispetto a The Witcher 3, ci sono molte più porte". Se non altro, questo indica il numero di potenziali luoghi che possono essere esplorati.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre per Xbox One, PS4 e PC con il primo giorno di supporto per Xbox Series X e PS5 . Anche se il gioco si trova in dirittura di arrivo, lo sviluppatore ammette che non è "soddisfatto al 100%" del combattimento corpo a corpo e sta ancora lavorando per migliorarlo.

Fonte: GamingBolt