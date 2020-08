Ecco le copertine ufficiali di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion per PS5

Qualche ora fa sono state pubblicate su interne le copertine delle versioni PS5 di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, come abbiamo visto qualche tempo fa, le copertine della next gen Sony sono per certi versi molto simili a quelle attualmente disponibile su PS4.

"Organizza una resistenza con praticamente tutti i personaggi che incontri, hackerando, infiltrandoti e lottando in una Londra del futuro prossimo alle prese con il suo declino. Benvenuto nella Resistenza. Recluta e gioca nei panni di chi vuoi in città. Ognuno ha una storia, personalità e abilità uniche. Hackera droni armati, usa gli spiderbot e abbatti i nemici con il Mantello a Realtà Aumentata. Esplora un vasto mondo urbano, con gli iconici monumenti di Londra e tante divertenti attività secondarie. Porta le tue reclute online e alleati con gli amici per completare le missioni e affrontare contenuti endgame particolarmente impegnativi." - recita la descrizione di Legion.

Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion sfrutteranno il cosiddetto Smart Delivery e sarà quindi possibile usufruire della loro versione next gen (se comprati per la generazione attuale) gratuitamente.

Assassin's Creed Valhalla & Watch Dogs Legion PS5 Boxart pic.twitter.com/Xp1f8maXPJ — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) August 15, 2020

Valhalla sarà disponibile dal 17 novembre 2020 mentre Watch Dogs Legion sarà sugli scaffali dal 29 ottobre.

Cosa ne pensate?

FONTE: twitter