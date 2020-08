Ghost of Tsushima è diventato il first party PS4 più venduto in Giappone in sole tre settimane

Ghost of Tsushima è riuscito a stabilire un nuovo record in patria...o, per essere corretti, in terra straniera. Il titolo Sucker Punch è infatti diventato non solo il gioco più venduto nel mese di luglio, ma anche l'esclusiva PS4 più venduta in Giappone.

Sony è riuscita a creare parecchi first party interessanti e gran successo di vendite in tutto il mondo, come The Last of Us 2 e Horizon Zero Dawn, ma anche questi giganti hanno dovuto cedere il passo al samurai Jin.

Secondo quanto riportato da Famitsu, Ghost of Tsushima è riuscito a battere il precedente detentore del record, Spider-Man, riuscendo a vendere oltre 330.000 copie retail in Giappone, in sole tre settimane. Indubbiamente un risultato eccezionale, se consideriamo che il lancio di GoT nella terra del Sol Levante è stata rallentata dalla scarsa disponibilità di copie.

L'entusiasmo dei giocatori giapponesi non è un caso isolato: Ghost of Tsushima sta infatti registrando ottime vendite in tutto il mondo. Non a caso si tratta attualmente del quinto gioco più venduto dell'anno in America, superato solo da IP ben note come Call of Duty: Modern Warfare e Animal Crossing.

Le recensioni incoraggianti e il passaparola positivo potrebbero portare il titolo Sucker Punch verso vette ancora più elevate, quindi non ci resta che aspettare e vedere come si comporterà l'avventura open-world nel lungo periodo.

Ghost of Tsushima is now the highest selling first party PlayStation 4 exclusive in Japan via Famitsu



It only took a little over 3 weeks



It reached 330k+ physical sales in Japan surpassing the previous record holder Spider-Man from Insomniac. Congrats to @SuckerPunchProd pic.twitter.com/sw0ucaShZU — Benji-Sales (@BenjiSales) August 13, 2020

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Che ne pensate? Contenti dei risultati ottenuti da Ghost of Tsushima? Secondo voi un sequel per PS5 sarà scontato?

Fonte: Dualshockers