Call of Duty: Modern Warfare e Warzone su Xbox One ricevono un'assurda patch da 66GB per un misero glitch

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone su Xbox One hanno ricevuto una spiacevole sorpresa al loro risveglio stamattina.

Per risolvere un piccolo glitch legato ad un'arma in-game, gli sviluppatori di Infinity Ward hanno pubblicato una patch correttiva per entrambi i titoli. Su PS4, la patch pesa 1.2GB, mentre su PC è di 1.83GB, dimensione che si riduce ulteriormente per chi possiede solo Warzone, nel qual caso l'aggiornamento è di 0.88GB.

Su Xbox One? La stessa patch, con lo stesso scopo, è di ben...66.3GB, quasi 60 volte più pesante rispetto a PS4. Come mai questa abominevole differenza?

Gli sviluppatori hanno spostato la colpa verso Microsoft e un bug del loro sistema di distribuzione patch:

"A causa di un bug imprevedibile con il sistema di distribuzione patch di Microsoft, questo download chiede agli utenti Xbox di riscaricare file di cui sono già in possesso, ma questo non avrà effetto sull'installazione finale. Stiamo lavorando con Microsoft per assicurarci che i futuri download siano più contenuti.".

Una volta installata la patch, gli utenti Xbox One avranno un'installazione totale di 99.5GB per Warzone e di 183GB per il gioco completo. Ovviamente, prima che ciò accada, dovrete assicurarvi di avere un HDD abbastanza capiente per contenere sia la dimensione del gioco attuale, sia la patch da 66.3GB. Una volta installato l'aggiornamento, tutto tornerà alle dimensioni normali, ma prima bisognerà scaricare l'update per intero.

Inutile dire che la community non l'ha presa benissimo e sia su Twitter che nei subreddit dedicati a Call of Duty il malcontento è dilagante. Un perfetto riassunto di questa rabbia ce la offre su Reddit un nostro compaesano:

"BUG IMPREVISTO? VERAMENTE? Mi fai riscaricare 65gb solo una settimana dopo averli scaricati la prima volta e tutto quello che hai da dirmi è "bug imprevisto"? Bene, grazie Activision, grazie Microsoft. Inoltre, alcune persone non capiscono che non tutti nel mondo hanno una connessione di prim'ordine. Per niente. Anche se vivi in ​​paesi sviluppati e anche se sei economicamente stabile. Vivo in Italia, in una piccola città di campagna, e sarei più che felice di pagare per una connessione rapida, purtroppo non è ancora disponibile in questo posto e quindi sono bloccato con una connessione che mi dà 1 Mbps in download quando va bene, ma spesso anche meno. 66gb per me significa che non giocherò per almeno un giorno e mezzo o due. Domani esco di casa per 10 giorni e oggi volevo solo giocare a un po 'di CoD. Immagino che non lo giocherò se non fra due settimane da adesso. Questa merda mi fa impazzire.".

Is this some kind of joke? Almost have to download the whole multiplayer game again???? pic.twitter.com/lnrlUvUtce — Hasan Akhtar (@xvigiR6) August 15, 2020

Avete avuto anche voi lo stesso dilemma? Per voi la dimensione di Call of Duty e della sua modalità battle royale sta raggiungendo vette troppo elevate?

