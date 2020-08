Marvel's Avengers assembla gli eroi più potenti del mondo in 20 minuti di gameplay presi dalla beta PC

Marvel's Avengers è al momento giocabile in versione beta per tutti i possessori di console PS4, nonché per chi ha prenotato il gioco su Xbox One e PC.

Se non rientrate in queste categorie, ma siete comunque curiosi di vedere il gioco in azione, allora abbiamo qualcosa per voi: un video gameplay di quasi 20 minuti, condivisi dai nostri colleghi di IGN, nel quale possiamo ammirare Marvel's Avengers in movimento su PC.

Il video, visibile qui di seguito, mostra il prologo, nel quale possiamo interpretare tutti i membri giocabili della squadra Avengers (Iron Man, Thor, Capitan America, Hulk, Vedova Nera), in un tutorial carico d'azione e movimento, nonché una missione storia completa, durante la quale si vestiranno i panni di Hulk e della new-entry Ms. Marvel, ovvero Kamala Khan.

Se non avete partecipato alla beta di questo week-end, non preoccupatevi: settimana prossima, dal 21 al 23 agosto, avrà luogo un'altra prova e questa volta sarà aperta anche a chi non ha prenotato il gioco, su tutte le piattaforme.

Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia, con un futuro upgrade gratuito per i possessori di console next-gen.

Fonte: Youtube