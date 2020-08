Sports Story, il sequel di Golf Story riceve un trailer che ne annuncia il rinvio

Golf Story è stato uno dei primi successi indie su Nintendo Switch nel 2017, ottenendo recensioni entusiastiche da critici e fan. Bene, se speravate di mettere le mani sul suo seguito quest'anno, abbiamo brutte notizie: il sequel del gioco, Sports Story, è stato rinviato.

Sports Story era originariamente previsto per il rilascio nel 2020, ma sfortunatamente non è più così. "Il gioco è diventato piuttosto ambizioso e siamo entusiasti di come potrebbe andare a finire", ha detto lo sviluppatore in un tweet successivo. "Ma questo è il prezzo che viene attualmente pagato mentre cerchiamo di trasformare i nostri piani in realtà. Non vediamo l'ora di rivelare i risultati di questi ultimi 2 anni, quindi aspettatevi futuri aggiornamenti".

Sports Story porterà una gamma più diversificata di sport pixelati nel mondo di Golf Story, incluso il calcio. Sebbene Sidecar Games incolpi la natura ambiziosa del gioco per il rinvio, senza dubbio anche la pandemia da COVID-19 ha giocato un ruolo fondamentale.

We've prepared a Sports Story update video to shed some more light on the situation. ??????? pic.twitter.com/FpGPVyFhD3 — Sidebar Games (@sidebargames) August 17, 2020

Attualmente non c'è una nuova finestra di uscita: rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

