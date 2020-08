Resident Evil 7 e Spiritfarer tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft ha recentemente annunciato l'ondata di nuovi giochi che arriveranno all'interno di Xbox Game Pass: tra questi troviamo alcune succose novità.

Innanzitutto il titolo di punta è forse Microsoft Flight Simulator su PC, disponibile da adesso sul servizio in abbonamento. Un altro titolo è il particolare Spiritfarer, disponibile sia per PC che per Xbox One. Il nuovo titolo dei creatori di Jotun vi consentirà di vestire i panni di Stella, traghettatrice dei defunti, che dovrà costruire una barca per esplorare il mondo, e prendersi cura degli spiriti fino a condurli all'agognato oltrevita. A tal proposito a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Il 30 agosto arriverà Battletoads e lo stesso giorno, l'eccellente Don't Starve: Giant Edition sarà giocabile sia su console che su PC, mentre Darksiders: Genesis e Crossing Souls sbarcheranno su PC. Crossing Souls è ambientato in California e vede un gruppo di amici che faranno una "misteriosa scoperta" nei boschi fuori città.

Il 21 agosto arriverà il nuovo Super Lucky's Tale sia su PC che console, mentre il 27 agosto sarà il turno di Hypnospace Outlaw. In questo simulatore Internet degli anni '90, cercherete siti Web "strani e meravigliosi" per dare la caccia ai malfattori. Lo stesso giorno, il primo capitolo di Tell Me Why arriverà anche su PC e Xbox One. Tell Me Why è diviso in tre capitoli e ognuno uscirà a una settimana di distanza. Ambientato nella piccola città dell'Alaska, Tell Me Why vi colloca al centro di un mistero in cui i gemelli Tyler e Alyson Ronan useranno il loro legame per svelare "ricordi di un'infanzia amorevole ma travagliata".

Il 28 agosto vede l'uscita di Wasteland 3 e Double Kick Heroes, sia per PC che per Xbox One, mentre il grande titolo strategico Crusader Kings 2 arriverà su PC l'1 settembre; infine, Resident Evil 7 arriverà sia per console che per PC il 3 settembre.

Come ogni volta dovremo dire addio ad alcuni giochi che lasceranno il servizio: tra questi troviamo Creature in the Well, Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut, Metal Gears Solid 2 & 3 HD, Metro: Last Light Redux e The Jackbox Party Pack 3 che lasceranno il servizio il 31 agosto, mentre il 1° settembre toccherà a NBA 2K20 ed il 7 settembre diremo addio a Red Dead Redempion 2.

