Gamescom 2020 avrà la splendida vetrina Indie Arena Booth con oltre 180 titoli giocabili

La Gamescom di quest'anno sarà un evento interamente digitale che inizierà ufficialmente con la serata di apertura in diretta giovedì 27 agosto. Un altro evento che si svolgerà in concomitanza sarà la vetrina Indie Arena Booth 2020. Oltre ad una diretta streaming che si dividerà in più giorni e che mostra diversi giochi di sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, oltre a panel sulla diversità e l'accessibilità nei giochi, l'Indie Arena Booth consentirà anche agli spettatori di accedere a una nuova vetrina virtuale, una convention completamente digitale con molti diversi titoli da giocare online.

Dal 27 agosto al 30 agosto, l'Indie Arena Booth Online sarà uno spazio virtuale in cui gli utenti possono esplorare, acquistare merchandising per i giochi in arrivo, chattare con gli sviluppatori e altri giocatori e provare più di 180 giochi. La pre-registrazione è aperta a tutti anche sul sito ufficiale e l'iscrizione allo spazio virtuale online è gratuita.

Questo sarà un evento incentrato esclusivamente sugli sviluppatori indipendenti e ci sono parecchi giochi da provare. La line-up completa include alcuni dei giochi già precedentemente presentati come Haven, insieme a una serie di giochi che non sono ancora stati pubblicati come Boyfriend Dungeon, Bravery Network Online, Star Renegades e molto altro.

To see this content please enable targeting cookies. Manage cookie settings

Ecco quando inizieranno le sessioni di streaming:

Giovedì 27 agosto: 22:00 - 23:00

Venerdì 28 agosto: 17: 00 - 21: 30

Sabato 29 agosto: 17:00 - 21: 30

Domenica 30 agosto: 17:00 - 21:30

Fonte: GameSpot