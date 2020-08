Fortnite è una miniera d'oro per gli hacker, con un mercato di account rubati che genera miliardi di dollari

A quanto pare esiste una vera e propria economia "clandestina" potenzialmente del valore di un miliardo di dollari all'anno, basata su account rubati da hacker all'interno di Fortnite. Night Lion Security, specializzata in analisi forense digitale, ha scoperto una serie di mercati online in cui gli account di gioco rubati da soli quattro titoli popolari, tra cui Fortnite, generano presumibilmente circa 700 milioni di dollari all'anno.

Il CEO di Night Lion Vinny Troia suggerisce che il numero di account compromessi e i conseguenti profitti illeciti continuano ad aumentare, soprattutto in questo periodo in cui tutto il mondo è stato sottoposto ad un lockdown generale. Troia afferma che il progetto è iniziato con il monitoraggio di diverse "aste del mercato nero" in cui le credenziali di Fortnite violate venivano confezionate e vendute in gruppi.

Gli account "ad accesso completo" sono disponibili ad un certo prezzo e presumibilmente concedono all'acquirente l'accesso all'indirizzo e-mail associato ai beni online appena acquistati e precedentemente rubati. Una varietà di video di YouTube disponibili pubblicamente sembrano confermare la pratica.

L'analisi di Troia sui venditori di fascia alta e di fascia bassa ha mostrato che quelli di fascia alta guadagnano una media di 25.000 dollari a settimana, o circa 1,2 milioni di dollari all'anno, secondo il suo rapporto. Per le persone che scambiano credenziali rubate nella "fascia più bassa", i profitti erano generano tra i 5.000 dollari al mese con un totale di 60.000 dollari all'anno. Il tutto ovviamente nascosto dalle vittime, che non sanno assolutamente che fine fanno i loro account e dati.

Le scoperte di Troia sono già state condivise con l'FBI e gli account dei videogiochi non sono gli unici elementi che sembrano favorire economie online illecite multimilionarie. "Esistono diversi mercati e piattaforme per gli account di intrattenimento", afferma il CEO di Night Lion. "HBO è tra i più sfruttati in questo momento, ma ovviamente ancora più preziosi sono i conti bancari", che secondo lui vengono negoziati all'interno di forum più esclusivi.

Attualmente Epic Games non ha ancora fatto nessuna dichiarazione a riguardo.

