The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sembra ancora molto lontano

Nintendo ha annunciato un sequel di The Zelda: Breath of the Wild più di un anno fa, ma da allora non abbiamo più sentito parlare del progetto.

Il produttore della serie Eiji Aonuma ha ora fornito almeno un aggiornamento sullo stato dei lavori come parte dell'annuncio di oggi per Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Aonuma ha dichiarato:

"Abbiamo detto nella presentazione Nintendo Direct di giugno 2019 che avevamo avviato lo sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Molte persone in tutto il mondo stanno ancora giocando a Breath of the Wild, quindi vorrei ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore. Grazie mille a tutti. Per quanto riguarda il sequel, per rendere ancora più impressionante il vasto mondo che vi è piaciuto esplorare nel gioco originale, il team sta lavorando duramente al suo sviluppo. Quindi dovrete aspettare ancora un po' prima di ricevere più aggiornamenti."

Mentre l'attesa per Zelda: Breath of the Wild 2 si farà lunga, i fan non dovranno aspettare troppo per Hyrule Warriors: Age of Calamity, che sarà lanciato il 20 novembre.

Fonte: Nintendoeverything.