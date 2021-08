Xbox Series X e Xbox Series S: ecco dove acquistarle

Aggiornamento 10 agosto 13:00: Le scorte dell'Unieuro sono terminate.

Aggiornamento 10 agosto: Nel momento in cui scriviamo Xbox Series X è tornata disponibile sul sito di Unieuro e siamo stati in grado di aggiungerla effettivamente al carrello per procedere all'acquisto.

Aggiornamento 12 maggio: Xbox Series X risulta nuovamente non disponibile attraverso il Microsoft Store.

Aggiornamento 11 maggio: Xbox Series X è nuovamente disponibile sul Microsoft Store! Qui il link per acquistarla.

Aggiornamento 4 maggio: Unieuro ha terminato le nuove scorte di Xbox Series X che quindi risulta nuovamente non disponibile.

Aggiornamento 30 aprile: sembra che Unieuro (trovate il link qui sotto) abbia messo in vendita nuove Xbox Series X ma ci sono dubbi sul fatto che sia solo un errore. In ogni caso la segnalazione è d'obbligo!

Aggiornamento 23 marzo ore 10: e com'era facilmente prevedibile Xbox Series X è di nuovo "non disponibile" su Amazon

Aggiornamento 23 marzo ore 9:50: Xbox Series X disponibile su Amazon.

Aggiornamento 16 febbraio ore 10:40: Xbox Series X risulta disponibile su Mediaworld. Link poco più in basso. E Anche queste scorte sono andate esaurite in pochi minuti.

Aggiornamento 26 gennaio: Xbox Series X e Xbox Series S risultano ancora disponibili sul Microsoft Store (link qui sotto)!

Aggiornamento 25 gennaio: Questa sera alle 19 Xbox Series X e Xbox Series S dovrebbero tornare disponibili sul Microsoft Store a questo link.

News originale: Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di Xbox, poiché da ora sono disponibili i pre-order di Xbox Series X e Xbox Series S in Italia.

A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotare Series X e Series S presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentre Series S costerà 299,99 Euro.

AGGIORNAMENTO

Amazon La console è disponibile su Amazon Italia (per visualizzare il link è necessario disattivare adBlock): Xbox Series X : a €499 - Non disponibile

: a €499 - Non disponibile Xbox Series S: a €299 - Disponibile

Le due console next-gen sono disponibili anche presso:

MediaWorld - Xbox Series S disponibile

Microsoft Store - Xbox Series S disponibile

Euronics - Xbox Series S disponibile

Unieuro - Xbox Series S disponibile

GameStop - Xbox Series X potrebbe essere disponibile in negozio. Xbox Series S disponibile

Monclick - Xbox Series S disponibile

Naturalmente continueremo a tenere d'occhio la situazione. Xbox Series X e Series S sono ufficialmente disponibili dal 10 novembre.

Che ne dite?