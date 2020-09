Xbox Series X vs RTX 3090, la scheda grafica Nvidia è più alta della console Microsoft

Con l'uscita imminente delle console di nuova generazione e delle nuove GPU Nvidia e AMD, il paragone è sempre scontato: il mondo PC ha già raggiunto e superato le potentissime console next-gen? Le console di Sony e Microsoft sono abbastanza potenti per restare rilevanti negli anni a venire o sono già obsolete?

Queste e molte altre domande tecniche...oggi non ci importeranno, perché stavolta Digital Foundry ha voluto fare un paragone diverso dal solito. Avendo fra le mani sia la nuova top di gamma di Nvidia, la RTX 3090, si sono accorti di una cosa: le dimensioni della GPU sono fuori scala. Con i suoi 12.3 inches (31 centimetri e passa), si tratta di una scheda grafica grande poco meno di un neonato prematuro.

Dato che DF sta anche esaminando una console Xbox Series X, distribuita da Microsoft a loro e a molti altri influencer, il confronto materiale era assolutamente da fare. Il risultato lo potete vedere nel tweet in fondo alla notizia: la RTX 3090 è ben più grande di Xbox Series X, la quale misura "solo" 11.8 inches (30 centimetri) in altezza.

Naturalmente, questo confronto è stato fatto solo per mettere in evidenza le dimensioni astronomiche della nuova scheda grafica di Nvidia, ma le analisi sulle prestazioni svelano i motivi dietro questo gigantismo: 24GB GDDR6X di memoria, 36 TFLOPs per gli Shader, 69 TFLOPs di RTX e 285 TFLOPs Tensor.

Diciamo che sia PS5 che Xbox Series X sono state superate con stile, anche se, ovviamente, il prezzo finale di un PC con una 3090 (che, di base, parte da 1500€) va ben oltre l'acquisto di 3-4 console.

The RTX 3090 FE really is longer than Xbox Series X is tall... pic.twitter.com/UXCJbat9bW — Digital Foundry (@digitalfoundry) September 25, 2020

Xbox Series X sarà anche una console compatta e facile da piazzare, ma voi ce l'avete lo spazio per installare una RTX 3090 (e sostenerla) nel vostro PC?

