Hogwarts Legacy, Warner Bros. fa una dichiarazione riguardo i commenti transfobici di J.K. Rowling

J.K. Rowling è salita alla cronaca per aver fatto dei commenti transfobici sui suoi social, attirando le critiche di gran parte dei fan del maghetto. In seguito all'annuncio di Hogwarts Legacy, nuovo titolo RPG in via di sviluppo da Warner Bros., David Haddad, presidente della società durante una conferenza ha detto la sua riguardo le opinioni della scrittrice.

Il testo è stata riportato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier e riporta quanto segue: "Non posso commentare molto, a parte il fatto che, dal momento che abbiamo ricevuto così tante domande, volevo essere reattivo nel miglior modo possibile. Sebbene J.K. Rowling sia la creatrice di Harry Potter, e noi lo stiamo portando in vita grazie allo studio Portkey, in molti luoghi è anche una cittadina privata. E questo significa che ha il diritto di esprimere la sua opinione personale sui social media. Potrei non essere d'accordo con lei e potrei non essere d'accordo con la sua posizione su una serie di argomenti, ma posso essere d'accordo che ha il diritto di sostenere le sue opinioni".

Schreier aggiunge che: "Più tardi nel corso di una sessione Q&A, Haddad ha risposto a una domanda sulla diversità/inclusione aggiungendo che WB Games sta lavorando con le organizzazioni per i diritti LGBTQ e che ha trascorso un'ora e mezza a parlare con il direttore della rappresentazione dei trans media al GLAAD. Nessuna menzione di Rowling o Harry Potter".

Today during a company Q&A, Warner Bros. Games president David Haddad addressed employees' questions surrounding the recent announcement of Hogwarts Legacy and Harry Potter author JK Rowling's anti-trans comments. His comments, per video clip sent to me this afternoon: pic.twitter.com/cbYZ0JT9c0 — Jason Schreier (@jasonschreier) September 30, 2020

