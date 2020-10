Dreamcast mini sarà la prossima retro console di Sega?

La prossima console retrò di Sega potrebbe essere il Dreamcast mini, secondo il responsabile e produttore dei contenuti della linea hardware della società.

Yosuke Okunari ha discusso del futuro delle mini console di Sega nell'ultimo numero di Famitsu (via Ryokutya2089 e tradotto da Siliconera).

L'ultima mini console del publisher, Game Gear Micro, è stata lanciata esclusivamente in Giappone questo mese e Okunari ha suggerito che per il suo prossimo progetto gli sarebbe piaciuto fornire hardware con un potenziale globale più forte.

"Per la prossima Mini, stiamo considerando tutto ciò che è stato immaginato da tutti", ha detto. "Ovviamente, ciò non significa che possiamo realizzarle tutte. Stiamo anche pensando a progetti che nessuno ha immaginato".

"Il Game Gear Micro è venduto solo a livello nazionale in Giappone. Quando faremo la prossima console, credo che il progetto sarà molto più ampio e rivolto a un pubblico mondiale", ha aggiunto.

Okunair ha detto che la prossima mini console richiederà probabilmente più tempo per essere introdotta sul mercato rispetto a Game Gear Micro, "quindi non saremo in grado di lanciarla il prossimo anno o due anni dopo Mega Drive Mini", ha detto.

"Penso che per la prossima console, saremo vicini al concetto di Mega Drive Mini. Se devo dire qualche nome, potrebbe essere un SG-1000 Mini o un Dreamcast Mini..."

Dreamcast è stata l'ultima console domestica di Sega e ha segnato la fine del periodo della compagnia nel mercato hardware delle console.

Tuttavia, nonostante la sua breve durata, la console ha prodotto molti franchise acclamati dalla critica tra cui Shenmue, Soul Calibur, Phantasy Star Online, Crazy Taxi, Jet Set Radio e Rez.

La console ha avuto un forte lancio in Nord America, sostenuto da una significativa campagna di marketing, ma alla fine le vendite sono diminuite dopo l'arrivo di PlayStation 2.

Nonostante i tagli di prezzo e le uscite di giochi acclamati dalla critica, Sega ha deciso di interrompere la produzione di Dreamcast il 31 marzo 2001 e di trasformarsi in publisher third party.

Il Game Gear Micro è stato lanciato in Giappone il 6 ottobre per ¥ 4.980 (circa $ 50 / € 50). Mega Drive Mini, invece, è stato lanciato in tutto il mondo nel 2019 con 42 giochi.

Fonte: VGC.