Microsoft, la class-action per lo "stick drift" del controller Xbox One ora riguarda anche il costoso Elite 2

Mentre il mondo aspetta l'uscita di Xbox Series X e Xbox Series S per entrare nella next-gen di Microsoft, la compagnia ha anche qualcos'altro a cui pensare: una class-action di utenti furiosi per il fenomeno dello "stick drift", un difetto presente in diversi controller Xbox One.

Esattamente come il Joy-Con drift di Nintendo Switch, anche Microsoft è stata accusata di essere a conoscenza di questo difetto di fabbricazione e che gli utenti che spendono soldi per portare la periferica in riparazione a garanzia scaduta, stanno pagando per qualcosa di cui Microsoft è pienamente al corrente.

La class-action è partita lo scorso aprile, ma negli ultimi giorni le carte legali sono state aggiornate per includere un'altra prova: il controller Xbox Elite 2. A quanto pare, i membri del gruppo d'accusa hanno riscontrato il drift anche in questo elaboratissimo (e costoso) dispositivo.

Il leader della class-action, Donald McFadden, sostiene che il suo controller Elite, attualmente in vendita a circa 180 euro, ha dimostrato l'effetto drift dopo poco tempo dall'acquisto, come accaduto anche con il suo rimpiazzo dopo 3-4 mesi.

"Microsoft invita gli utenti ad acquistare i controller Xbox sostenendo che si tratta di controller superiori che migliorano il gameplay e descrivono la serie Elite come i controller più avanzati del mondo, enfatizzando joystick e pulsanti e il loro alto livello di precisione. Microsoft non ha dichiarato pubblicamente che i controller Xbox sono difettosi e che i componenti del joystick sono fallati. Il pubblico ha il diritto di conoscere i difetti latenti dei componenti dei controller Xbox".

Il drift del controller Xbox One non ricopre lo stesso peso mediatico del Joy-Con drift, quindi è probabile che i casi siano decisamente inferiori rispetto a quelli della console Nintendo. In ogni caso, se si è arrivati alla formazione di una class-action, è chiaro che l'insoddisfazione sia molto diffusa.

Il controller di Xbox Series X e S sarà molto simile a quello dell'attuale generazione Microsoft: se i difetti nei joystick perdureranno, quella che doveva essere la celebrazione dell'avvento della next-gen, potrebbe trasformarsi in un altro proiettile nell'arma di McDonald e del suo gruppo.

Voi avete mai riscontrato problemi del genere nei vostri controller Xbox One?

Fonte: Eurogamer