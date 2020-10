Ring Fit Adventure supera Zelda: Breath of the Wild in Giappone nelle vendite al dettaglio

Dire che Switch è stato uno successo per Nintendo sarebbe un eufemismo. Il sistema ibrido è costantemente in cima alle classifiche avendo dalla sua software incredibili. E sembra che una delle nuove IP stia letteralmente rubando la scena a molti altri giochi di alto profilo.

Come riportato dalla rivista giapponese Famitsu (via VG247) Ring Fit Adventure ha effettivamente superato The Legend of Zelda: Breath of the Wild nelle vendite al dettaglio in Giappone.

Gli ultimi dati mostrano Ring Fit Adventure a quota 1.668.843 copie, sopra alle 1.662.966 di Zelda. Tenete presente che non esiste una versione digitale di Ring Fit Adventure, quindi si tratta solo di copie fisiche. Se dovessero essere incluse le copie digitali, Zelda sarebbe in vantaggio, ma questo dimostra quanto sia popolare il gioco di fitness in Giappone.

Si tratta anche della prima IP a superare 1 milione di copie fisiche nel paese dopo Splatoon.

L'ultimo report affermava che Ring Fit Adventure aveva venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Il gioco è ora disponibile per Switch.

