Arkham Horror è il videogioco del gioco da tavolo lovecraftiano Mansions of Madness

L'adattamento videoludico di Asmodee Digital della famosissima serie di giochi da tavolo Mansions of Madness ispirata a Lovecraft verrà lanciato su Xbox One, PS4, Switch e PC sotto il nome di un altro boardgame, Arkham Horror: Mother's Embrace.

Mansions of Madness: Mother's Embrace è stato originariamente annunciato nel 2018, con una data di uscita prevista per il primo trimestre del 2019. Ovviamente l'uscita è stata rimandata al prossimo anno e con un nuovo sviluppatore, Artefacts Studio. Nonostante il cambio di nome, Arkham Horror: Mother's Embrace assomiglia ancora molto al gioco che è stato annunciato nel 2018.

Arkham Horror: Mother's Embrace catapulta i giocatori in una vecchia villa spettrale intorno al 1926 e viene descritto come un "gioco di avventura narrativo a squadre che offre un mix di esplorazione, indagine e fasi di combattimento RPG tattico ambientate nell'universo lovecraftiano". I giocatori inizieranno le loro ricerche in questa villa dopo l'omicidio di un professore di astronomia. Ci sono 12 protagonisti unici tra cui scegliere in totale, tutti presi dall'universo di Arkham Horror.

"Mentre gli investigatori affrontano gli orrori lovecraftiani, scenderanno sempre più nelle profondità della follia, influenzando il loro livello di sanità mentale e causando traumi che avranno un impatto sul corso delle loro indagini", spiega Asmodee. "Oltre ad affrontare la scienza, incubi viventi e un culto sinistro, i giocatori affronteranno una serie di nemici in combattimenti a turni, il tutto cercando di mantenere la loro sanità mentale".

Arkham Horror: Mother's Embrace sarà disponibile il prossimo anno su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

