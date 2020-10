La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra avrà presto un sequel? Monolith lavora a un titolo next-gen

Gli sviluppatori di Middle-Earth: Shadow of War (noto in Italia come La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra), Monolith Productions, stanno lavorando ad un nuovo progetto, definito come la "prossima innovazione del gaming", o almeno questo è quanto apprendiamo da alcune nuove offerte di lavoro pubblicate pochi giorni fa.

Scovate dall'analista MauroNL su Twitter, sembrano delle prove concrete sull'arrivo, in un futuro non troppo lontano, di un nuovo titolo WB Games. Sfortunatamente, non è possibile risalire all'identità di tale progetto, potrebbe essere un seguito di Shadow of War, come anche un capitolo completamente differente, sempre basato sui racconti del Signore degli Anelli, come anche una IP completamente inedita.

Gli annunci in questione riguardano le figure di Associate UI Designer, Associate Software Engineer - Pipeline, Advanced Designer - Character Systems, Senior Game Writer e Senior Designer - Character Systems. Dalle rispettive descrizioni possiamo apprendere alcuni piccoli dettagli che potrebbero aiutarci ad inquadrare lo scopo e il genere del nuovo titolo Monolith.

Innanzitutto, per i vari lavori si richiede esperienza con titoli 3D open-world, quindi possiamo dedurre che anche il progetto in questione appartenga a questo filone. In tal caso, l'ipotesi che si tratti di un nuovo "Shadow of" resta una possibilità.

Il posto da Senior Game Writer, inoltre, chiede esperienza e conoscenza profonda di film, giochi e letteratura, nonché amore per la mitologia e sci-fi. Il mondo del Signore degli Anelli non è propriamente materiale da science fiction, ma non si può negare che abbia diversi legami in ogni singolo settore multimediale, come per l'appunto libri, film, giochi e altro.

Le altre posizioni richiedono esperienza nella gestione del comportamento delle IA, dei giocatori e dei sistemi narrativi. In questo caso si tratta di una ipotesi molto lontana, ma uno dei punti di forza dei giochi Monolith è stato l'innovativo sistema Nemesis, per la gestione dei nemici di gioco, osannato da pubblico e critica. Che Monolith stia lavorando ad una versione rinnovata e ancora più evoluta, facendo leva sulle possibilità offerte dalla next-gen?

Three recent job listings have revealed a bit more details on what Monolith Productions is currently working on. The Kirkland based studio finished production on Middle Earth Shadow of War back in 2017 and has gone quiet ever since. 1/6 — MauroNL (@MauroNL3) October 24, 2020

Purtroppo, non possiamo far altro che speculare su queste poche e generiche informazioni, ma la prospettiva di un nuovo titolo della serie Middle Earth, potenziato dalle nuove console, è decisamente allettante.

Voi in cosa sperereste? Un terzo Middle Earth, oppure vorreste vedere Monolith alle prese con una IP nuova?

