PlayStation 5, cosa ne pensa la stampa specializzata internazionale? Ecco le loro opinioni

L'embargo sulle recensioni delle console di prossima generazione è infine terminato: finalmente, il pubblico può conoscere tutti i dettagli più importanti sull'hardware next-gen di Sony e Microsoft.

Fra le due, quella che ha mantenuto i suoi segreti fino all'ultimo è stata sicuramente PlayStation 5. Fino a poco tempo fa, non sapevamo nemmeno la sua data d'uscita o il suo prezzo. Inutile dire che l'opinione dei giornalisti su questa console era incredibilmente attesa.

Ora che è tutto alla luce del sole, cosa ne pensa la stampa specializzata di questo nuovo gioiellino bianco-nero? Diamo uno sguardo ad alcuni paragrafi e vediamo cosa salta fuori.

VG247

"Sono entusiasta di PS5, del suo superbo controller, della nuova interfaccia utente e di quel frangente di next-gen con Demon's Souls. Per me, se sei alla ricerca di quel brivido di nuova generazione, PS5 è attualmente l'unica scelta.".

Polygon

"PlayStation 5 ha sicuramente soddisfatto e ha il potenziale per superare le mie speranze e aspettative per la prossima generazione. Il primo assaggio di framerate elevato e ray tracing è stato fantastico e le velocità di caricamento sono assolutamente meravigliose. I nuovi elementi dell'interfaccia utente come Attività e Centro di controllo semplificano le attività quotidiane e aprono nuove opportunità. C'è ancora tanta strada da fare per migliorare, ad esempio i salvataggi cloud e le opzioni di archiviazione che, si spera, verranno rettificate col passare del tempo.".

VentureBeat

"PlayStation 5 è un grande investimento, ma gli utenti iniziali non si pentiranno della loro decisione. Anche in un'era di rendimenti decrescenti, la PlayStation 5 riesce ad emozionarti. Non cambierà radicalmente il modo in cui giochi ai videogiochi, ma offrirà un'esperienza decisamente migliore, grazie ai suoi tempi di caricamento rapidi e all'hardware più potente di PlayStation 4. Se dovessimo segnalare un grande aspetto negativo in PlayStation 5, sarebbe il ristretto spazio di archiviazione dell'SSD. Sembra un po' sciocco che io possa mantenere solo una manciata di giochi installati sull'unità in un dato momento.".

USgamer

"Mentre l'esterno fa una dichiarazione ampia e potente, l'uso quotidiano della PlayStation 5 la fa assomigliare molto al suo predecessore. Ciò che effettivamente guadagni sono 4K e 60 fps come benchmark chiari e coerenti per molti giochi, tempi di caricamento drasticamente ridotti e nuove funzionalità tattili date dal controller DualSense. E mentre Sony e i suoi partner terze parti fanno i conti con la PS5, puoi continuare a giocare a tutti i tuoi giochi PS4 preferiti, alcuni con miglioramenti grafici impressionanti. Questa è una grande base per Sony nel cercare di ripetere il grande successo di PS4.".

TheSixthAxis

"PlayStation 5 fa una prima impressione fenomenale, con la totale immersione possibile grazie al controller DualSense, l'avvincente motore audio Tempest 3D e lo splendido nuovo potenziale grafico dei suoi giochi, tutti più connessi che mai. Ci sono stranezze e rigidità in alcune parti del software di sistema e potrebbe essere una sfida, cercare di adattare PS5 alla configurazione della TV, ma questo è un salto generazionale che potrebbe davvero cambiare il modo di giocare.".

Metro UK

"PlayStation 5 è una console impressionante e mentre molte delle sue caratteristiche, come il caricamento veloce e la possibilità di eseguire giochi a 4K nativo o 60 fps, sono le stesse di Xbox Series X, la gamma di giochi superiore e le nuove funzionalità del DualSense le permettono di stare al di sopra di tutto ciò che Microsoft può offrire finora.".

GameSpot

"Al lancio, PS5 sarà un'ottima console che aprirà la strada a un futuro promettente, in cui le esperienze di gioco potranno evolversi in modi interessanti. Il suo SSD personalizzato, l'esclusivo controller DualSense e le potenti specifiche tecniche, tracciano una linea netta tra l'ultima generazione e quella successiva. Tempi di caricamento più rapidi e funzionalità di sistema, come le attività della PS5, rendono l'SSD essenziale, mentre il feedback del DualSense è un valido motivo per lasciare il DualShock 4. Ovviamente, le prestazioni e le immagini che PS5 è in grado di gestire, offrono esperienze eccellenti indipendentemente dalla modalità grafica che preferisci. E anche se l'implementazione della retrocompatibilità non è perfetta, è comunque entusiasmante sapere che posso riprodurre la maggior parte della mia libreria PS4 su questa nuova console, con pochi o nessun problema: ho anche provato Guitar Hero Live, che funziona molto bene.".

GI.biz

"Negli ultimi cinque anni, PlayStation ha stabilito questa identità come fornitore di giochi di successo, enormi e costosi: PS5 ne è la manifestazione versione console. Per gli studi che realizzano questo tipo di esperienze e per i giocatori a cui piacciono questi prodotti, questa macchina è stata creata appositamente per loro.".

GamesRadar

"PS5 parte bene. Puntando su una riprogettazione completa dell'hardware, del controller e delle funzionalità chiave dell'interfaccia utente, PlayStation ha sbloccato la nuova generazione di giochi. Sebbene la grafica e i framerate migliorati siano chiaramente un vantaggio (e qualcosa che senza dubbio vedremo evolversi nei prossimi anni), sono i miglioramenti nell'immersione del gioco che definiscono davvero il salto generazionale. Dite addio alle schermate di caricamento e date il benvenuto all'avere più informazioni sui tuoi giochi con il semplice tocco di un pulsante. Ci sono molti miglioramenti "qualità della vita", il tutto racchiuso in una console che sembra ed è effettivamente "il futuro", anche se non tutti adoreranno il design.".

Destructoid

"A parte alcuni problemi del passato, Sony sta entrando a piedi pari nella next-gen. Il controller DualSense è nettamente diverso dal DualShock 4. L'aspetto generale della PS5 è un netto allontanamento dai design precedenti. Anche la sua interfaccia utente sta entrando in territori inesplorati, con alcune caratteristiche interessanti. Ha delle buone esclusive e giochi first-party da vendere al day-one. Tuttavia, non è tutto perfetto. Se, un giorno, avrai la possibilità di scegliere tra Xbox Series X e PS5 e vuoi sentirti veramente dentro la "prossima generazione", PS5 probabilmente è la scelta migliore, in quanto possiede diverse vere esclusive e la nuova tecnologia DualSense. In ogni caso, entrambe le console hanno molti più aspetti positivi che negativi.".

COGconnected

"PlayStation 5 è un hardware eccezionale. Ci sono certamente delle aree su cui Sony vorrà costruire, specialmente per quanto riguarda la personalizzazione, tuttavia le basi sono incredibilmente solide. È silenziosa, funziona alla grande, ha un'ottima interfaccia utente e una forte line-up di lancio. Se sei interessato a passare alla prossima generazione questo autunno, PlayStation 5 è un'opzione stellare.".

Bloomberg

"PlayStation 5 è una macchina impressionante, ma anche con i suoi progressi e il controller straordinario, è difficile consigliare l'acquisto di una console quest'anno. Che si tratti della nuova PlayStation o Xbox, la maggior parte dei giocatori farebbe meglio ad aspettare un anno o due. A quel punto, l'hardware sarà probabilmente disponibile con uno sconto e dovrebbe esserci una discreta libreria di giochi che non puoi giocare altrove.".

Push Square

"In un certo senso, PS5 è un perfezionamento dell'esperienza PS4 in tutti i campi, ma Sony ha aggiunto alcune innovazioni di nuova generazione nel mix. L'unico grande svantaggio, dopo centinaia di ore di gioco, è che l'SSD semplicemente non ha abbastanza spazio disponibile, con meno di 700 GB in offerta al momento del lancio. Tuttavia, siamo estremamente entusiasti del futuro di questa piattaforma. Sony ha creato una console molto preparata per il futuro, senza dimenticare ciò che i giocatori amano in PlayStation. Questa è la console più veloce e conveniente che l'azienda abbia mai creato; un aggiornamento, progettato in modo intelligente, che prende il meglio della PS4 e lo migliora.".

Un sacco di opinioni positive, con alcune piccole note a margine che lamentano di uno spazio di archiviazione ristretto e alcune rigidità nel sistema. Cosa ne pensate? Queste recensioni vi hanno convinto ad acquistare una PS5 (quando ce ne saranno di disponibili, ovviamente)?

Vi ricordiamo che PlayStation 5 uscirà il 12 e il 19 novembre, rispettivamente in America e nel resto del mondo.

Tutti i dettagli sulla console next-gen di Sony nella nostra recensione di PS5.

Fonte: VG247