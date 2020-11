Maradona, FIFA 21 e FUT: la speculazione non risparmia la leggenda appena scomparsa

Come ormai saprete Diego Armando Maradona ci ha lasciato all'età di 60 in seguito a delle complicazioni di salute e, mentre il mondo del calcio e dello sport è in lutto, nella modalità FUT di FIFA 21 sta accadendo qualcosa di molto triste.

In molti si aspettavano speculazioni sulle carte FUT di Maradona in seguito alla sua scomparsa e, fino a questo momento, non erano ancora emerse notizie. Tuttavia, ora apprendiamo che le carte sono state messe sul mercato a prezzi maggiorati da chi le possiede.

Si tratta di una pratica che abbiamo già visto in passato con la morte di altri calciatori.

Sul mercato di FUT sono comparse delle rare carte del Pibe de Oro con prezzi molto alti, questo perché chi vende spera di guadagnare facendo leva sui tifosi disposti a tutto pur di avere Maradona.

Nello specifico, il prezzo è raddoppiato e addirittura triplicato su PC. Fortunatamente, come potete vedere su Futbin, la situazione si sta lentamente normalizzando, anche se i prezzi rimangono più alti del normale.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso dell'omaggio di EA e FIFA 21 a Diego Armando Maradona. Nella modalità FUT sono stati aggiunti un oggetto Tifo a tema Maradona e 2 divise della nazionale argentina.

Che ne pensate?

Fonte: Drcommodore.