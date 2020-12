Xbox Series X/S e il primo gioco di The Initiative: sarà un titolo diviso in episodi?

A cosa sta lavorando il tanto pubblicizzato nuovo studio "AAAA" di Microsoft, The Initiative? È una domanda che i fan di Xbox si pongono da anni e se gli ultimi rumor dicono il vero, la risposta potrebbe sorprendere molti.

Durante l'ultimo episodio del podcast XboxEra, i conduttori hanno discusso di ciò che hanno sentito su The Initiative e, secondo loro, il loro primo grande progetto è in realtà un gioco episodico. Il titolo è stato specificamente confrontato con la serie Netflix Black Mirror, in quanto probabilmente ci saranno più giochi indipendenti che esisteranno all'interno di un universo vagamente connesso. Ecco cosa ha detto l'insider Nick Baker, alias Shpeshal Ed, sull'argomento:

"Tutti quegli episodi di Black Mirror sono collegati tra loro, si svolgono all'interno dello stesso universo. [...] Non sto dicendo che è esattamente come Black Mirror, ma ha quell'aspetto simile a Black Mirror. Sono voci che ho sentito. So che un mondo episodico potrebbe essere parte del progetto".

Più avanti nella conversazione, i conduttori di XboxEra hanno minimizzato le aspettative, dicendo che The Initiative non sta lavorando a blockbuster in stile Sony sulla scia di God of War e The Last of Us, ed esprimono un po' di preoccupazione su come reagiranno i fan quando il progetto sarà finalmente rivelato.

"Non credo che Internet reagirà molto bene. I fan potrebbero davvero arrabbiarsi".

Beh, questo non suona bene, ma si tratta solamente di rumor. Inoltre, bisognerà capire se queste ultime voci combaceranno con quelle precedenti secondo cui The Initiative lancerà un nuovo gioco in terza persona di Perfect Dark. Avremo una serie a episodi di Perfect Dark? La serie non si concentrerà specificamente su Joanna Dark, ma piuttosto su un universo Perfect Dark più ampio?

