Videogiochi, roba di nicchia? In America l'industria videoludica vale la bellezza di 90 miliardi di dollari

Valore artistico, sentimentale, importanza storica...quando si parla di videogiochi tutto questo non importa. In svariati paesi del mondo, molte persone considerano li considerano ancora roba da bambini, nerd o perditempo, ignorando l'immensa industria alle loro spalle.

Forse, questo pensiero poteva valere quando i videogiochi non erano così diffusi come oggi e quando si trattava di un mercato emergente, ma ormai stiamo parlando di un vero e proprio business da miliardi di dollari.

La prova? Un nuovo studio della Entertainment Software Association (ESA) dimostra come l'industria videoludica sia ben più importante per l'economia americana di quanto non sembra agli occhi dei miscredenti.

Il report evidenzia come nel 2019, l'industria videoludica abbia generato ben 90.3 miliardi di dollari in output (con esso si intende la quantità di beni e/o servizi ottenuti da un'attività di produzione). Inoltre, si tratta di un mercato che ha creato ben 429.000 posti di lavori, di cui 143,000 direttamente impiegati nelle varie aziende di settore.

L'elevato valore economico di questa industria ha inoltre generato ben 12.6 miliardi in tasse locali, statali e federali, a beneficio delle casse dello stato americano.

Stanley Pierre-Louis della ESA, ha voluto commentare personalmente il risultato di questo report:

"Le statistiche di questo report non fanno che rafforzare l'impatto che i videogiochi hanno nell'economia degli Stati Uniti, con la creazione di posti di lavoro e stipendi adatti per il sostentamento della famiglia. In quanto punto di convergenza per software, hardware, intrattenimento e arti creative, l'ecosistema videoludico genera quell'innovazione vitale per la crescita economica e questo report non fa altro che riportare tale fatto in modo chiaro e comprensibile.".

I videogiochi stanno diventando sempre più popolari con il passare del tempo e la crescita economica dell'industria videoludica non accenna a rallentare. Chissà dove finiremo negli anni a venire e chissà se altri Stati, in virtù di questi risultati, sceglieranno di supportare con più enfasi questo mercato?

Fonte: Dualshockers