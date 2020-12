PlayStation Now: le novità di dicembre in un trailer

Sony ha rilasciato oggi un breve trailer, con cui mostra i nuovi giochi disponibili a dicembre per il servizio PlayStation Now.

Nel footage vediamo il ritorno di Horizon Zero Dawn nel catalogo, Stranded Deep e Wreckfest: Drive Hard. A questi si aggiungono Darksiders III, The Surge 2 e Broforce, come menzionato su PlayStation Blog.

Vediamoli più nel dettaglio:

Horizon Zero Dawn

Vivi l'intera leggendaria missione di Aloy, per svelare i misteri di un mondo governato da Macchine letali e in cui l'umanità non è più la specie dominante. Aloy, emarginata dalla sua tribù, intraprende un viaggio per scoprire il suo passato e il suo destino e fermare una catastrofe che minaccia il futuro. In questo GDR d'azione in terza persona, scatena attacchi tattici devastanti contro Macchine eccezionali e tribù rivali mentre esplori un mondo aperto ricco di animali selvatici e pericoli.

Stranded Deep

Metti alla prova le tue abilità di sopravvivenza in questa avventura a mondo aperto. In seguito a un misterioso incidente aereo, ti ritrovi bloccato nell'immenso Oceano Pacifico. Da solo, e senza alcun mezzo per chiamare i soccorsi, devi fare il possibile per sopravvivere. Esplora la terraferma e i paesaggi sottomarini mentre cerchi materiali per creare gli strumenti, le armi e i ripari necessari per sopravvivere. Resta sempre all'erta: fame, sete ed esposizione al sole saranno i tuoi nemici mentre affronti l'insidioso ambiente naturale e le pericolose creature del Pacifico.

Broforce

Lanciati in battaglia con una squadra di massimo quattro amici in missioni platform a scorrimento laterale corri e spara per eliminare le forze che minacciano il nostro stile di vita, oppure affronta altri giocatori con sfide dirette in devastanti modalità deathmatch. Adopera una serie di armi eccezionali e scatena incredibili reazioni a catena con fiamme, napalm e arti volanti, il tutto in nome della libertà.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Sgomma, infrangi le regole e distruggi lamiere in questo gioco di corse di contatto dal creatore di FlatOut. Sfreccia a bordo di auto rattoppate e potenziale, migliorandone il look e rinforzandone la carrozzeria per sopravvivere agli scontri epici e agli scontri testa a testa sulla linea del traguardo nelle corse competitive. Divertiti da matti nelle esilaranti modalità Sfida, dove ti ritroverai al volante di mietitrebbiatrici, tre ruote e molto altro ancora, quindi sfida i tuoi amici online in modalità multigiocatore. Il titolo sarà disponibile fino a lunedì 31 maggio 2021.

The Surge 2

Esplora la tentacolare e disastrata Jericho City in questo spietato GDR d'azione in terza persona. Combatti contro numerose e feroci minacce, rubando preziose attrezzature per potenziare le tue abilità e diventare abbastanza forte per affrontare i nemici più temibili e imponenti che si aggirano per la città. Con un vasto arsenale di armi, armature, abilità, protesi e droni per costruire il tuo personaggio e un mondo più grande, variegato e ambizioso, The Surge 2 ti sfida a sopravvivere e svelare i suoi segreti nascosti.

Darksiders III

Vesti i panni di Furia, la più imprevedibile ed enigmatica dei Cavalieri dell'Apocalisse, mentre dà la caccia ed estirpa i Sette Peccati Capitali nascosti in una versione apocalittica della Terra. Esplora un mondo di gioco vivo e dall'esplorazione spaziale libera e aperta, nonché ricco di segreti, in questa avventura d'azione hack and slash, sfruttando la magia di Furia per far entrare in azione le sue diverse forme, ciascuna con armi, mosse e abilità trasversali esclusive, così da sconfiggere nemici di tutti i tipi ed esplorare il mondo.

Che ve ne pare come selezione?

Fonte: Canale Youtube Ufficiale PlayStation Italia - PlayStation Blog