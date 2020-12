Marvel Realm of Champions è il nuovo, bizzarro titolo multiplayer per mobile degli Avengers

Dopo il popolare Contest of Champions, Kabam è di nuovo alle prese con i supereroi Marvel in un nuovo titolo mobile, Realm of Champions, in uscita oggi per Android e iOS.

Disponibile sugli store italiani col titolo di Marvel Reame dei Campioni, il titolo è un arena brawler 3 vs 3 che vede scontarsi alcuni dei più famosi personaggi Marvel, con l'accento posto sulla caratterizzazione degli stessi: molte le varianti di costumi e accessori disponibili per ogni eroe.

Questa la sinossi ufficiale: "Molto tempo fa, Maestro, alter-ego malvagio di Hulk da un altro futuro, ha creato il Battleworld unendo frammenti di realtà. Ha dominato questo miscuglio di linee temporali, dèi ed eroi, ma è stato ucciso in un complotto segreto! Senza il suo pugno di ferro, il mondo è piombato in un caos ancor più profondo; i Baroni hanno preso controllo delle terre per volgere le sorti della guerra a loro favore. All'alba di questa Guerra Segreta, sta a TE, audace Evocatore, risolvere il mistero del Battleworld, accettando il tuo destino di Campione!"

Queste invece le modalità di gioco del free to play:

Conquista Arena: lotte 3 vs 3 in tempo reale! Abbatti il Barone del team avversario, e trionfa!

Scontro Mortale: una selvaggia battaglia per la supremazia 2 vs 2 vs 2. Ottieni punti sconfiggendo gli avversari. Usa potenziamenti epici per perfezionare le abilità del tuo Campione, e guida il tuo team alla vittoria!

Fortezza: crea un team e affronta ondate di nemici per proteggere il tuo Nucleo ISO. La difficoltà aumenta con ogni trionfo, e con essa anche le ricompense!

Massacro: 1° modalità di gioco Assalto a rotazione. Affronta 15 ondate di nemici a difficoltà crescente che cercano di schiacciare te e i tuoi compagni.

Che ve ne pare?

Fonte: Kotaku