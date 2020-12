Cyberpunk 2077: Microsoft rimborsa su Xbox ma non toglie il titolo dallo Store

Arriva su Twitter la conferma di come Microsoft vuole gestire la questione Cyberpunk 2077 e rimborsi. A differenza di Sony, che ha inizialmente fatto tira e molla sulla questione confondendo gli utenti per poi eliminare nottetempo il titolo dal PlayStation Store e promettere i tanto agognati rimborsi, Microsoft ha utilizzato un approccio diverso.

La casa di Redmond si esposta di meno, valutato per bene la situazione e solo ora, sull'account Twitter del supporto clienti, ha sostanzialmente ribadito in tre tweet che la politica di rimborso già regolarmente applicata sarà estesa.

"Per assicurare che ogni giocatore abbia l'esperienza che si aspetta su Xbox, espanderemo la nostra già esistente politica dei resi offrendo rimborsi totali a tutti coloro che hanno acquistato Cyberpunk 2077 in versione digitale, fino a nuovo ordine." "Siamo a conoscenza del fatto che gli sviluppatori di CD PROJEKT RED hanno lavorato sodo per consegnare Cyberpunk 2077 in condizioni molto difficili, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto che alcuni giocatori non sono stati contenti della esperienza attuale sulle console più vecchie." "Al momento, abbiamo garantito rimborsi alla maggior parte dei clienti che l'hanno richiesto. Per richiedere un rimborso relativo a Cyberpunk 2077, gentilmente seguite i passi presenti sulla pagina dei resi Xbox"

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

While we know the developers at CD PROJEKT RED have worked hard to ship Cyberpunk 2077 in extremely challenging circumstances, we also realize that some players have been unhappy with the current experience on older consoles. — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

To date, we have granted refunds to the vast majority of customers who have requested one. To request an Xbox refund for Cyberpunk 2077, please follow the steps listed on our Xbox refund page here: https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

Nei commenti, tuttavia, molti utenti riportano il fatto che richieste fatte precedentemente a questa comunicazione e a cui è stato dato esito negativo impediscono di procedere con una nuova richiesta di rimborso. Staremo a vedere come Microsoft sbloccherà la procedura. Nessuna parola, invece, sulla permanenza o meno del titolo sullo Store, tuttora saldamente a disposizione di chi voglia comunque acquistarlo, magari perché possessore di Series X/S, dove con le ultime patch appare decisamente più stabile che al lancio. Cosa ne pensate? Avete chiesto il rimborso anche voi?

Fonte: Account Ufficiale Xbox Support