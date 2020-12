Saturnalia, l'horror tutto italiano ambientato in Sardegna ha una finestra di lancio e un nuovo trailer

Saturnalia è il nuovo progetto del team italiano di Wheels of Aurelia ed ora sappiamo la sua finestra di lancio. Il nuovo gioco dello sviluppatore, Santa Ragione, è stato anche annunciato come titolo esclusivo di Epic Games Store con altre piattaforme che devono ancora essere annunciate e uscirà il prossimo anno.

Saturnalia si svolge in Sardegna nel 1989 e precisamente nel villaggio di Gravoi dove i cittadini stanno scomparendo e una nebbia inquietante si avvicina. I giocatori sono incaricati di esplorare il luogo simile a un labirinto con una torcia come unico strumento utile utilizzato per cercare nel villaggio le risposte in cui apprenderanno la verità sulle tradizioni del villaggio e sui segreti inquietanti che li attendono.

Il trailer mostra i luoghi della vita reale che hanno ispirato l'ambiente del gioco e lo stile artistico incredibilmente unico che vi accompagnerà lungo la storia. In Saturnalia i giocatori controlleranno diversi personaggi mentre tenteranno di risolvere il mistero. Una volta che tutti i personaggi dei giocatori saranno morti, il villaggio verrà ripristinato, con luoghi e strade mescolati, creando un villaggio completamente nuovo da esplorare, una grande svolta per i fan che amano i giochi horror.

Fonte: GameRant