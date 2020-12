I cinque videogiochi indie imperdibili del 2020

Digerito il cenone e messo in frigo lo spumante per Capodanno, è il momento di pensare al passato prima che sopraggiunga il futuro, con un occhio dedicato ai titoli indipendenti che, nel corso dell'anno ci, hanno sorpreso e che abbiamo avuto modo di trattare sulle nostre pagine.

Parleremo di storie diverse l'una dall'altra, con trame originali e viaggi incredibili e pericolosi, racconti d'amore e patemi dell'animo umano, temi hanno avuto modo di proporsi attraverso il nostro hobby preferito e che noi abbiamo apprezzato.

Hades

Partiamo subito col botto, con uno dei candidati nella recente kermesse dei The Game Awards, nonché uno dei diretti concorrenti di The Last of Us Part II di Naughty Dog, che poi ha vinto il titolo come gioco dell'anno.

Sviluppato dai Supergiant Games, Hades è un roguelike con elementi da gioco di ruolo di pregevole fattura, con un design davvero originale e pittoresco, molto cartoon e con una piacevole direzione artistica, dai colori sgargianti e decisi. Tratta la Mitologia Greca con una cura minuziosa nei particolari, riportandoci indietro con la mente ai primi God of War, con la sola differenza che i nostri nemici non sono affatto gli Dei dell'Olimpo, bensì nostro padre Ade, che non è particolarmente incline ad accettare Zeus nella sua esistenza immortale.

Hades è irriverente, divertente e ironico. Un titolo curato, ispirato e piacevole.

Vestiamo per l'appunto i panni di Zagreus, figlio del Dio dell'Oltretomba, deciso più che mai ad abbandonare il luogo in cui è cresciuto per raggiungere l'Olimpo e il caro zio, di cui ha sentito parlare (male) dal padre e dagli altri parenti (descritti con termini particolarmente offensivi). A nostro avviso è un titolo divertente e stimolante, oltre che impegnativo e punitivo, in certi frangenti. E come non citare l'ironia di Ade, simile alla sua diretta controparte Disney?

Se volete saperne di più, vi consigliamo espressamente la lettura della recensione di Hades della nostra Virginia. E se vi lascerete tentare, crediamo proprio che non resterete affatto delusi da Hades e dal suo ritmo irriverente. Oltretutto ai The Game Awards è stato premiato come miglior gioco indie, e pensiamo proprio che non possa mancare nella vostra collezione videoludica.