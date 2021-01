CES 2021 diventa 'all-digital' con 1.000 espositori e 150.000 visitatori virtuali

Con la pandemia da Coronavirus il mondo nel 2020 ha dovuto cancellare o modificare alcuni eventi: questa emergenza ha avuto ripercussioni anche sull'industria videoludica, con eventi come l'E3 saltati completamente. Ora, la prossima grande conferenza è il CES 2021 che avrà inizio dall'11 al 15 gennaio e prevede un programma completamente all-digital.

Ci saranno 1000 espositori virtuali al CES 2021 con AMD, LG, NVIDIA, Samsung e molti altri che ospiteranno una serie di eventi online. Il CES 2021 essendo tutto virtuale necessiterà di grandi carichi di larghezza di banda. In un'intervista, il CEO di CTA Consumer Technology Association), Gary Shapiro, ha affermato di avere già 100 ore di programmazione pronte e tutto il necessario per confezionare al meglio l'evento per tutti i visitatori virtuali.

Per quanto riguarda il prossimo anno? Con l'arrivo dei vaccini COVID-19 Shapiro si aspetta che per il CES 2022 tutto possa tornare alla normalità, riprendendo uno dei più grandi eventi in formato fisico, con stand e visitatori. Ad ogni modo non ci resta che attendere ulteriori informazioni sui vari programmi del CES 2021.

Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Tweaktown