PlayStation Now, annunciati gli imperdibili giochi di gennaio

I giochi PlayStation Now di gennaio sono stati rivelati e aggiunti al servizio in abbonamento per tutti coloro che lo hanno sottoscritto. Anche questa volta la scelta è molto varia e ce n'è davvero per tutti i gusti. Questo servizio consente agli utenti di riprodurre in streaming e scaricare un'ampia libreria di titoli sia esclusivi che multipiattaforma, inclusi i giochi delle precedenti generazioni PlayStation. Il servizio è disponibile su entrambe le console PS4 e PS5. Ecco quali sono:

BioShock: The Collection

BioShock: The Collection è una raccolta rimasterizzata della trilogia BioShock, con tutti i contenuti aggiuntivi inclusi. Pubblicata nel 2016, questa collezione porta i giocatori dal mondo sottomarino di Rapture fino alla città celeste della Colombia di BioShock Infinite.

Frostpunk

Frostpunk fa parte del team dietro This War of Mine, ed è il primo gioco survival della società. Come capo dell'ultima città sulla Terra, il vostro compito è garantire che i cittadini si facciano strada attraverso il rigido e infinito inverno del gioco.

Surviving Mars

Surviving Mars, un gioco di costruzione di città fantascientifico, vi permette di creare una colonia sul pianeta rosso. Sarete in grado di costruire cupole e infrastrutture, ricercare nuove tecnologie per migliorare la vostra civiltà alle prime armi e escogitare modi elaborati per espandere il vostro insediamento.

The Crew 2

The Crew 2 è un videogioco di guida open world online con il protagonista che persegue l'obiettivo di diventare un'icona negli Stati Uniti vincendo in tutte le discipline di corse disponibili nel gioco.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Game Revolution