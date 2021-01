Final Fantasy VII sta per ricevere novità? Square Enix registra i marchi Ever Crisis, The First Soldier e Shinra

Square Enix ha registrato i marchi per "Ever Crisis" e "The First Soldier" il 17 dicembre 2020 in Giappone, così come il logo della Shinra Electric Power Company il 22 dicembre.

Tutti e tre i marchi sono stati resi pubblici nella giornata di ieri.

Questi marchi hanno immediatamente stuzzicato la fantasia dei fan di Final Fantasy, poiché sembrano essere correlati a Final Fantasy VII di Square Enix.

Più nello specifico, "Ever Crisis" condivide un nome simile al gioco per mobile pubblicato nel 2004, Before Crisis: Final Fantasy VII, e al gioco per PSP Crisis Core: Final Fantasy VII pubblicato nel 2007.

"The First Soldier", invece, potrebbe essere un riferimento a Sephiroth, il villain principale di Final Fantasy VII. Infine, La Shinra Electric Power Company è l'organizzazione che fa parte del mondo di Final Fantasy VII, combattuta dagli Avalanche all'inizio del gioco.

L'ultimo gioco della serie Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, è stato lanciato per PlayStation 4 nell'aprile 2020. La seconda parte del remake è attualmente in sviluppo e con questi marchi che sembrano proprio collegati al gioco, potremmo aspettarci sorprese da Square Enix.

Che ne pensate?

Fonte: Gematsu.