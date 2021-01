Red Dead Online si trasforma in un affascinante 'gioco di ruolo' tra guardie e ladri

All'interno di Red Dead Online, un gruppo di giocatori si è ingegnato a creare un vero e proprio gioco di ruolo ambientato in un penitenziario. Wild West RP è un server privato di Red Dead Online che funziona in modo molto diverso dal gioco principale. I giocatori in sostanza utilizzano le risorse di Rockstar per vivere appieno la vita all'interno del gioco: c'è anche un codice di condotta della comunità per assicurarsi che tutti seguano le linee guida per entrare ancora di più nella parte.

La community ospita giocatori su quattro server, dove ognuno deve immedesimarsi nel personaggio. Molti di questi giocatori sono forze dell'ordine o cacciatori di taglie nelle pianure occidentali i quali sono inviati per cercare un giocatore che ha commesso crimini. Per fare tutto ciò si utilizza un penitenziario presente nella versione single player di Red Dead Redemption 2. "Fortunatamente siamo in grado di caricare tutta la prigione - è piuttosto interessante, in realtà. C'è anche una piccola cripta sotterranea" ha dichiarato Tiberione, il possessore dei server. "Non ci sono molti interni disponibili, ma tutti gli edifici all'interno della prigione sono stati completamente trasformati".

Se i giocatori vengono catturati, possono scontare una pena di 180 mesi di prigione. Ogni mese è rappresentato da un minuto, quindi i giocatori possono effettivamente fuggire dalla prigione senza dover scontare troppo tempo. Tutti coloro che vengono inviati al server della prigione ricevono un processo, una condanna, un'uniforme e un numero.

Ma alcuni giocatori eseguono atti così riprovevoli che tre ore non bastano. "La seconda opzione è quella che chiamiamo 'condanna rafforzata", dice Tiberione, spiegando che un detenuto potrebbe trascorrere quattordici "anni" (giorni nel mondo reale) in prigione, dove possono assistere alle udienze sulla libertà condizionale, socializzare con altri prigionieri e attendere il potenziale aiuto di alleati a piede libero.

Non mancheranno ovviamente eventi in cui si può cercare di far evadere il detenuto, oltre ad una serie di attività per chi è in carcere che possono aiutarli nel percorso di riabilitazione, come il servizio alla comunità e la libertà vigilata. Di sicuro è un modo molto originale e interessante di vivere Red Dead Online, non trovate?

Fonte: Polygon