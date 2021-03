La nave incagliata nel Canale di Suez è già diventata un videogioco. Ecco Suez Canal Bulldozer

Se seguite le notizie di attualità, ma anche solo gli ultimi meme della rete, avrete senza dubbio sentito di ciò che è accaduto nel Canale di Suez.

Riepiloghiamo i fatti: una colossale nave cargo, la Ever Given, lunga ben 400 metri, si è incagliata su entrambe le coste del canale, bloccando il passaggio di tutte le altre navi. Nel momento in cui scriviamo, la nave è tutt'ora incastrata e gli sforzi per disincagliarla sono stati vani.

L'immagine simbolo di questa situazione è sicuramente la foto raffigurante la nave e un piccolo bulldozer, incaricato di rimuovere i detriti che tenevano ferma la nave. Questo emblema della futilità e della scarsa qualificazione per il lavoro richiesto, ha generato una sfilza infinita di meme e risposte divertenti, nel puro spirito della rete.

Fra questi meme, ora possiamo segnalare un piccolo videogioco: Suez Canal Bulldozer, pubblicato su Itch.io da Eric Wilder, vi metterà nei panni del sopracitato bulldozer.

Nel gioco, non potete far altro che muovervi in avanti e indietro, cercando di disincagliare la Ever Given, ma i vostri sforzi saranno sempre e comunque vani: ogni vostro tentativo verrà ripagato con il messaggio "It's Super Stuck".

Considerando che il gioco si ispira parecchio a Pokemon Rosso e Blu, si tratta semplicemente di una versione riadattata e opposta a "It's Super Effective"/"È Superefficace", cosa che quel bulldozer sicuramente non è stato.

Questo l'unico commento dello sviluppatore sul perché ha realizzato tale gioco: "Ho pensato che la futilità del meme fosse divertente. Ho dovuto trasformarlo in un gioco.".

Idk why I made this. But you can play it here: https://t.co/pqcbnChoP5 pic.twitter.com/Gi8QifnvN1 — Eric Wilder (@Eric_C_Wilder) March 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nonostante la chiara ilarità che questa situazione può generare agli occhi del pubblico, dobbiamo ricordarci che la situazione è parecchio seria: il blocco del Canale di Suez rappresenta un danno colossale all'esportazione globale di numerosi prodotti, fra cui semiconduttori.

Il mercato di console e schede grafiche sta già soffrendo per il coronavirus e tutti coloro che hanno tentato di acquistare una GPU o una PS5/Xbox Series X lo sanno benissimo: il blocco del canale non farà altro che causare rallentamenti extra non preventivati.

Tolti i danni all'economia mondiale...qualche risata, in fondo, ce la siamo fatta tutti, no?

Fonte: Kotaku