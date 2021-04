Football Manager 2021 è stato usato per simulare 25 anni di un calcio futuro senza le squadre della Super League

La Super League europea non s'ha da fare: la nascita della competizione, che avrebbe chiamato a raccolta alcune delle più importanti squadre di calcio europee, è stata rimandata a data da destinarsi in seguito alle numerose lamentele di pubblico e associazioni sportive.

La sospensione della Super League non ha impedito ad un giocatore di Football Manager 2021 di sfruttare il gioco per simulare uno scenario ipotetico: da qui a 25 anni, come sarebbero i tornei di calcio, senza le dodici squadre fondatrici?

La domanda è legittima, in quanto la UEFA aveva minacciato di bandire i club della Super League da tutte le competizioni attualmente esistenti, incluse le leghe e le serie locali.

In poche parole, se la Super League europea fosse stata lanciata e la UEFA avesse tenuto fede alla propria minaccia, avremmo assistito a Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Spurs fuori dalla Premier League; Real Madrid, Barcelona e Atletico Madrid fuori dalla Lega Spagnola e Juventus, Milan e Inter espulse dalla Serie A.

L'utente di Reddit, FlyingPingoo, ha provato a mettersi nei panni di Nostradamus, rimuovendo manualmente tutti questi club dalle loro leghe e serie nella stagione 2020/21, per poi andare in "vacanza" e lasciare che il computer proseguisse da solo, fino alla stagione 2045/2046.

Qui di seguito, ecco la Premier League "pronosticata" da Football Manager 2021:

Come è stato eseguito il tutto? Innanzitutto, FlyingPingoo ha spostato le sei squadre della Premier League in categorie semi-professionali, per poi eliminarle del tutto mandandole in bancarotta, senza possibilità di recupero. A quel punto, i giocatori sarebbero diventati acquistabili dagli altri club, per consentirgli di proseguire la propria carriera sotto altri stendardi.

Lo stesso principio è stato applicato a tutte le squadre della Super League e questo include anche le tre grandi di casa nostra, Juventus, Milan, Inter e tutti i loro giocatori.

Secondo i pronostici di Football Manager 2021, ad esempio, il famosissimo Cristiano Ronaldo, con la Juventus fuori dalla Serie A, sarebbe entrato a far parte del Shenzhen, una squadra cinese, per poi concludere la sua carriera da giocatore nei Wolverhampton Wanderers. Infine, sarebbe diventato il responsabile Youth Development, prima dell'Udinese e poi, dal 2032 in avanti, della Roma.

E se ve lo steste chiedendo, FlyingPingoo sostiene che, secondo le previsioni del computer, senza le "tre grandi", la Serie A italiana del futuro sarebbe dominata da Atalanta (con anche una vittoria di Champions League, come si vede qui di seguito), Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina.

Tutti questi scenari sono ovviamente frutto di un piccolo esperimento e non rispecchiano la realtà, ma è divertente immaginare le colossali conseguenze derivate dalla sola esistenza dell'ESL.

La Super League è morta prima di nascere, quindi il rischio di vedere le 12 squadre fondatrici espulse dalle competizioni tradizionali non esiste. Tuttavia, se volevate dare uno sguardo ad una possibile timeline futura, Football Manager 2021 è stato in grado di offrirvene una.

Fonte: Eurogamer