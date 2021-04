Super Mario Party riceve a sorpresa un aggiornamento che introduce il multiplayer online

Super Mario Party è uno dei giochi più divertenti da giocare con la famiglia e gli amici. Si tratta di un party game in cui Mario ed i suoi amici devono superare un'ampia varietà di minigiochi per avanzare attraverso un tabellone che ci ricorda i giochi da tavolo. Fino ad oggi, questo videogioco aveva solo la modalità cooperativa locale, ma questa limitazione non permetteva ai giocatori di ottenere il massimo dal gioco.

Ora Nintendo a sorpresa ha aggiornato il titolo e ha aggiunto una modalità multiplayer online. In questo modo potete tranquillamente giocare con chiunque si trovi in ​​qualsiasi angolo del mondo, che sia amico o meno. Questa nuova funzionalità consente al gioco di espandere notevolmente le sue possibilità.

Il multiplayer online è disponibile nelle modalità Mario Party, Partner Party e Free Play. Super Mario Party ha un totale di 80 minigiochi, ma online porta con sé una piccola restrizione, ovvero 10 di questi minigiochi non saranno disponibili per questa modalità, a causa di possibili problemi di latenza. Per giocare con altri utenti, è possibile utilizzare la chat vocale disponibile nell'app mobile di Nintendo, che è già utilizzata per Animal Crossing: New Horizons, ad esempio.

L'aggiornamento è completamente gratuito ma il requisito che i giocatori devono soddisfare è quello di essere abbonati al servizio Nintendo Switch Online, come in altri giochi multiplayer online.

Fonte: Dualshockers