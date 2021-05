Dragon Age 4, il produttore esecutivo svela il ritorno dei Custodi Grigi?

I fan di Dragon Age conoscono molto bene i Custodi Grigi, il gruppo di guerrieri protagonisti di Dragon Age: Origins, il cui scopo è quello di sconfiggere la Prole Oscura che minaccia il mondo.

Dopo esser stati i protagonisti del primo capitolo della serie, il gruppo ha assunto un ruolo secondario nei capitoli successivi, fino in Inquisition dove era possibile averli come alleati.

Naturalmente, tutti noi ci domandiamo se questo ordine mistico tornerà a mostrarsi nel futuro Dragon Age 4 e, se diamo per buona l'immagine pubblicata da uno degli sviluppatori, potrebbe essere proprio così.

Il produttore esecutivo di Dragon Age 4, Christian Dailey, ha recentemente pubblicato su Twitter un'immagine inedita del titolo, nel quale viene mostrato un cavaliere in armatura scintillante, il quale potrebbe essere proprio un Custode Grigio.

Non a caso, il testo del Tweet recita proprio: "Vi sembra il giusto ammontare di grigio?"

@SerGoldman I got you! Is this the right amount of pointy and gray?



Happy Friday all. I hope everyone is staying safe and doing well. :) ?????? pic.twitter.com/LbAmD1SKGR — Christian Dailey (@ChristianDailey) April 30, 2021

La presenza dei Custodi Grigi nel prossimo Dragon Age è sicuramente una notizia ben accolta, ma il titolo è ancora avvolto nel mistero: sappiamo che il gioco sarà ambientato principalmente nella terra di Tevinter, ma a parte questo, nient'altro.

Non sappiamo nemmeno se il protagonista potrà entrare a far parte dell'ordine o se avremo solo uno dei suoi rappresentanti come nostro alleato. Tante domande, tante possibilità, ma ancora parecchie incertezze. Per il momento, non possiamo far altro che aspettare le prossime informazioni.

Dragon Age 4 non ha una data d'uscita, ma EA ha confermato che non vedremo il titolo prima del 2022.

Fonte: Eurogamer