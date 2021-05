LeBron James cerca...una sedia da gaming! E i social si danno da fare

LeBron James è il più grande giocatore di basket del mondo e anche una celebrità al di fuori del campo, visti i suoi impegni filantropici e imprenditoriali. A 36 anni è ancora in lizza per vincere un altro campionato NBA come forse il miglior giocatore della lega. Tuttavia la star del basket ha anche altre passioni tra cui i videogiochi.

Con compagni di squadra come Dennis Schroder e Anthony Davis già giocatori accaniti e il figlio Bronny James che è entrato a far parte del FaZe Clan, i legami di LeBron con i giochi non sono una novità. Ora sembra stia cercando di essere ancora più coinvolto nel mondo del gaming. Attraverso Twitter LeBron ha chiesto: "Chi produce la sedia da gioco migliore e più comoda?" specificando che la sedia sarebbe destinata a lui.

TimTheTatMan, lo streamer di Twitch e giocatore di Warzone, ha risposto consigliando la sedia Herman Miller nel modello "Embody". Basata sulla sedia "Aeron", che occupa un posto nella collezione permanente del Museum of Modern Art, si tratta di un suggerimento di classe. Non solo, ma anche moltissimi altri hanno risposto a LeBron consigliando diverse marche.

Herman miller embody gaming chair- trust — timthetatman? (@timthetatman) May 2, 2021

dm me, I don?t have an answer but DM me anyway — Dream (@Dream) May 2, 2021

Hi lebron. creator of basketball. ever heard of the hit game Minecraft. I know the guy that made it. DM me — TommyInnit (@tommyinnit) May 2, 2021

Per adesso LeBron James non ha ancora deciso quale sedia comprare, ma probabilmente una volta fatto l'acquisto la pubblicherà sui suoi social.

Fonte: Dexerto