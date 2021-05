Biomutant torna a mostrarsi in nuovi video dedicati alle performance su PC e console

Biomutant sarà disponibile in tutto il mondo fra pochissimi giorni, su PC e console current-gen, oltre che su next-gen in retrocompatibilità.

Naturalmente, tutti i giocatori che sono interessati a questa avventura open-world dovranno decidere quale versione acquistare. A tal proposito, il publisher THQ Nordic ha pubblicato dei nuovi video, visibili qui di seguito, nel quale illustra le performance del gioco sulle varie piattaforme.

Sostanzialmente, sono tre video diversi, raffiguranti gli stessi spezzoni di gameplay su piattaforme diverse: uno mostra il titolo girare su Xbox One e PS4, il secondo su console mid-gen PS4 Pro e Xbox One X e l'ultimo su PC.

Potete vedere voi stessi la resa grafica e il framerate, ma per chi vuole la sintesi, segnaliamo che su PS4 e Xbox One il titolo girerà a 1080p e 30fps, mentre su PS4 Pro e Xbox One X abbiamo 1080p/60fps.

La versione PC, ovviamente, è la più impressionante, essendo in grado di raggiungere i 4k a 60fps, ma con la possibilità di superare tali risultati in quanto il framerate non sarà bloccato.

Come avrete già capito, non esiste una versione dedicata a Xbox Series X e PS5: Biomutant sarà giocabile esclusivamente in retrocompatibilità (fatta eccezione per un'eventuale patch next-gen, non ancora annunciata).

In tal caso, chi giocherà il titolo su console di nuova generazione, potrà ipoteticamente aspettarsi le stesse performance di PS4 Pro e Xbox One X, con l'aggiunta di tempi di caricamento ridotti e maggior stabilità.

Vi ricordiamo che Biomutant arriverà su PC, Xbox One e PS4, nonché su Xbox Series X/S e PS5 in retrocompatibilità, il prossimo 25 maggio.

Fonte: WCCFTech