Ghost of Tsushima 2 o una nuova IP? Sucker Punch alla ricerca di un senior writer per un gioco open world

Sucker Punch ha avuto un incredibile successo grazie all'amore che i giocatori hanno avuto per Ghost of Tsushima, che gli ha valso anche una serie di importanti premi della critica. Ora però è tempo che lo studio di sviluppo vada avanti e a quanto pare ha già qualche idea per il suo prossimo progetto.

Ora, non ci sono informazioni su cosa sia, se una nuova IP o un sequel di Ghost of Tsushima, ma ciò che sappiamo è che lo studio ora è alla ricerca di un senior writer in modo da ampliare l'organico. Sucker Punch è alla ricerca di qualcuno abile nella creazione di una storia basata sui personaggi in un gioco open world. È una combinazione specifica, che suggerisce un'esperienza per giocatore singolo incentrata su un mondo aperto, simile a Ghost of Tsushima e Infamous.

Al momento i giocatori sono divisi sulle loro scelte: c'è chi vorrebbe senza dubbio continuare a immergersi nel mondo di Ghost of Tsushima con un sequel e c'è invece chi spera in un nuovo capitolo di Infamous. Senza contare che, oltre a questo progetto, Sucker Punch sta lavorando anche ad un gioco multiplayer.

Che sia un sequel di uno dei franchise così come una nuova IP, probabilmente i dettagli su questo gioco non arriveranno nell'immediato futuro, pertanto ai fan non tocca che aspettare pazientemente.

Fonte: Gamasutra