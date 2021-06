After the Fall: l'FPS co-op per PlayStation VR rivela tanti dettagli su nemici e combattimenti

Altro giro altro titolo per PlayStation VR (che però uscirà anche su PC), questa volta un FPS co-op realizzato dai creatori di Arizona Sunshine. In passato abbiamo già dato un'occhiata ad After the Fall ma con il trailer e i dettagli di oggi gli sviluppatori vogliono regalarci un'occhiata approfondita a nemici e combattimento. Tutto cortesia del PlayStation Blog.

After the Fall è un FPS co-op d'azione a 4 giocatori ambientato in una Los Angeles post-apocalittica ispirata agli anni '80. Non abbiamo a che fare con la Los Angeles soleggiata che conosciamo tutti, però. In After the Fall, il mondo si è completamente congelato e Los Angeles si è trasformata in un mucchio di rovine ricoperte di ghiaccio. Quasi 20 anni dopo l'apocalisse, la città è sconvolta da feroci creature chiamate Snowbreed che hanno portato l'umanità a nascondersi sotto terra, dove continua la lotta per la sopravvivenza.

Tu vesti i panni di un Harvest Runner, uno dei pochi abbastanza coraggiosi da avventurarsi nel freddo. Con la tua squadra di Runner, potrai saltare nei centri di contenimento che pullulano di Snowbreed. Le persone nei vari insediamenti di Los Angeles fanno affidamento su di te per entrare nelle aree infestate da mostri e portare con te le risorse necessarie per tenere le luci accese dietro le linee. In cambio, sarai ricompensato con fucili migliori e più grandi per tornare a fare stragi di Snowbreed in modo sempre più soddisfacente. Non è un lavoro facile e solo gli Harvest Runner possono affrontare i tanti pericoli incarnati dagli Snowbreed.

L'Eater è un enorme Snowbreed rivoltante che annienterà tutto quello che incontra sul suo percorso in caso dovesse esplorare. La tua migliore opportunità contro questa terrificante creatura è di tenerti a distanza e non sbagliare mira in caso dovesse avvicinarsi troppo.

Il Juggernaut è diverso dallo Snowbreed standard. Questo ammasso di muscoli non morti ha solo un obiettivo: afferrarti e farti a pezzi. Essere colpiti da un Juggernaut equivale a un KO con un solo colpo, quindi ascolta la tua squadra e tienilo d'occhio, è un obiettivo ad alta priorità sulla tua lista!

Lo Smasher è grande e molto aggressivo. Quando ne arriva uno, è meglio stare alla larga e lavorare insieme per eliminarlo. Man mano che avanzi, incontrerai altre versioni dello Smasher, ma per ora non possiamo dire altro.