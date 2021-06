Winds & Leaves per PlayStation VR ci trasforma in misteriosi 'costruttori di flora' in un mondo pieno di segreti

PlayStation VR ci permetterà anche di diventare dei misteriosi "costruttori di flora", dei peculiari Giardinieri all'interno di un mondo misterioso tutto da scoprire. I dettagli di Winds & Leaves direttamente dagli sviluppatori e dal PlayStation Blog.

Delle aiuole ti circondano mentre passeggi nella valle verdeggiante dove sei stato riportato alla vita. Fermati un attimo e guarda le aride e polverose colline davanti a te. Riuscirai a ripristinare la vita in questo mondo e a fermare il cataclisma imminente? Solo il tempo lo dirà, mentre fai ricrescere le foreste, un albero alla volta.

In qualità di giardiniere, condividi un legame speciale con gli alberi. Hai bisogno di far sì che la loro energia in grado di generare la vita si diffonda il più possibile per riuscire a prosperare nei diversi ambienti di ogni regione. Ogni foresta che pianterai diventa un paradiso sicuro che servirà come punto di partenza per la tua esplorazione.

Mentre esplori, ti imbatterai in nuovi biomi con condizioni del terreno per le quali non disponi di specie perfettamente adatte nella tua borsa di frutta. Dedica qualche istante ad analizzare le opzioni possibili. Se due o tre frutti diversi messi insieme possono vivere bene nell'ambiente circostante, è possibile combinarli e creare una nuova varietà.

Winds & Leaves sarà disponibile a partire dal 27 luglio.