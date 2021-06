Twitch in Italia: chi guarda la piattaforma e come viene utilizzata?

Twitch è una delle più importanti piattaforme streaming usate in tutto il mondo: ma per quanto riguarda l'Italia, come viene usata? Che cosa guardano maggiormente gli italiani? E qual è la regione in cui viene sfruttata più spesso? Tutte queste domande ora hanno una risposta, grazie ad una ricerca sviluppata da SOPRISM per l'Osservatorio Italiano Esports.

Scopriamo così che Twitch è la piattaforma più usata in Lombardia, precisamente a Milano: gli utenti sono compresi tra i 18 e i 34 anni. Seconda per densità troviamo Roma e successivamente anche Napoli. Spiccano interessi per la tecnologia, animali e un'attenzione particolari ai temi quali sostenibilità ambientale, attenzione ai diritti della comunità LGTB ed uguaglianza.

Per la prima volta inoltre è stato studiato l'indicatore di affinità, che suggerisce i gusti e gli interessi dell'audience Twitch: dai dati emerge che gli utenti Twitch sono consumatori amanti dell'adrenalina, hanno un forte orientamento al lavoro e alla gestione della propria ricchezza, così come una notevole passione per lo sport e gli animali. Grazie a questo indicatore, spiccano sette considerevoli tematiche verso cui il target dimostra coinvolgimento. Tra queste gli immancabili eSport, la tecnologia ripartita tra cuffie e speaker e l'interesse verso i Manga ed eventi sportivi.

Come sappiamo, su Twitch vengono visualizzati anche gli streamer che giocano: ebbene, dall'analisi i videogiochi più popolari tra il pubblico italiano di Twitch sono Call of Duty, Overwatch, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 e GTA V.

Fonte: OIESPORTS