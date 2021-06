The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, un report porta brutte notizie a chi spera nell'uscita entro l'anno

Il noto leaker PracticalBrush12, salito agli onori della cronaca per aver svelato, con diversi giorni d'anticipo, un lungo elenco di titoli presenti all'E3, fino ad ora pienamente accurato, ha speso qualche parola su uno dei titoli più attesi del momento, ovvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Nintendo non ha confermato o smentito la presenza del titolo al suo Direct dell'E3 e l'insider stesso non è in grado di confermarlo. Tuttavia, ha potuto e voluto esprimersi su un'altra informazione, ovvero la data d'uscita.

In base alle sue conoscenze, il leaker ritiene che Breath of the Wild 2 non uscirà entro l'anno, come in molti avevano speculato, ma che dovremo attendere almeno il 2022.

Come già detto, PracticalBrush12 è stato in grado di prevedere ogni titolo E3 presentato fino ad ora, quindi le sue conoscenze sono sicuramente degne d'attenzione.

Tuttavia, dato che la parola finale spetterà a Nintendo, noi non possiamo far altro che catalogare tutto questo come un rumor e vedere quello che accadrà al prossimo Direct.

I fan di The Legend of Zelda, in ogni caso, non supereranno il 2021 a bocca asciutta, in quanto il remake HD di Skyward Sword è atteso fra esattamente un mese, il 16 luglio 2020.

Secondo voi, Nintendo pubblicherà questo kolossal tanto atteso nel 2021, oppure ci farà attendere ancora un po'?

