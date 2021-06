Legend of Mana è finalmente disponibile per PC e console

Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato che Legend of Mana, la versione rimasterizzata del quarto capitolo della serie Mana, è ora disponibile sulle piattaforme moderne Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC STEAM.

In Legend of Mana, i giocatori partiranno in un'avventura alla ricerca del mistico Mana Tree visto in sogno, per poi scoprire, però, che la mappa del mondo è in realtà vuota. Durante il viaggio otterranno dei manufatti speciali da piazzare sulla mappa per dare vita a città e dungeon tramite il sistema unico di Land Creation. Potranno anche raccogliere delle uova e allevare dei mostriciattoli che li aiuteranno in battaglia. Ci sono vari modi per proseguire a seconda delle scelte che si fanno, in modo da avere un'esperienza di gioco più personale e unica che mai.

Legend of Mana include una grafica rimasterizzata e alcuni brani della colonna sonora riarrangiati, tra cui "Hometown of Domina". Sarà anche possibile passare dalla colonna sonora originale a quella nuova. Inoltre, il titolo include anche il minigioco "Ring Ring Land", disponibile per la prima volta in occidente. Nel corso della loro avventura, i giocatori incontreranno un vivace cast di personaggi, affronteranno temibili mostri in combattimenti in tempo reale ed esploreranno il vasto mondo di Fa'Diel al ritmo della storia intramontabile di Legend of Mana.

Legend of Mana è ora disponibile in formato digitale al prezzo di € 29.99 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (STEAM). I giocatori che acquisteranno Legend of Mana prima del 23 luglio riceveranno una ricompensa per l'acquisto iniziale che includerà dieci avatar e un tema personalizzato di Legend of Mana per PlayStation 4 o uno sfondo di Legend of Mana per PC (STEAM).