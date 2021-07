Baldur's Gate III la patch 5 è disponibile e migliora il sistema dei dadi, aggiunge nuovi oggetti e molto altro

La scorsa settimana è stata annunciata e ora eccola qui: la patch 5 di Baldur's Gate 3, titolo in sviluppo presso Larian Studios, è ora disponibile per tutti i giocatori che partecipano all'accesso anticipato del gioco.

Il nuovo aggiornamento è incredibilmente corposo ed aggiunge una serie di nuove funzionalità: tra queste, l'Active Roll System, l'iconico sistema di dadi. Questa modifica fa sì che incantesimi e altri bonus ora influenzeranno le prove di abilità. Oltre a questo sono stati aggiunti gli obiettivi in background che forniscono mini missioni che incoraggiano il gioco di ruolo e molto altro.

Lo studio di sviluppo ha inserito inoltre nuove scene per Shadowheart, uno dei personaggi che potremo utilizzare nel party. Sono state introdotte scene per il suo reclutamento e scene che mostrano il manufatto che sta trasportando. Infine, sono stati aggiunti 12 nuovi oggetti magici e ricompense per le missioni, tiri attivi per scassinare serrature, disarmare trappole e altro ancora.

Per dare uno sguardo alle note complete della patch potete cliccare qui. Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è attualmente disponibile su PC in accesso anticipato: il gioco dovrebbe uscire il prossimo anno.

Fonte: GamingBolt