CrossfireX torna a far parlare di sé con il reveal di tre nuove mappe

La storia di CrossfireX è particolare. Il gioco è stato annunciato come l'ultimo capitolo di un franchise di lunga data popolare nei paesi asiatici e ha segnato il debutto della serie su Xbox. Tuttavia, in seguito CrossfireX è stato improvvisamente rinviato alla fine del 2020, con successivamente una nuova finestra prevista per il 2021. Per sette lunghi mesi non abbiamo saputo più nulla del gioco, fino ad oggi.

L'aggiornamento dello sviluppatore sembra provenire dalla parte multiplayer del gioco, un free-to-play sviluppato dal creatore di Crossfire, Smilegate Entertainment. Nell'aggiornamento, gli sviluppatori mostrano alcuni dei miglioramenti grafici che hanno apportato al gioco, che si concentrano principalmente su massicci miglioramenti all'illuminazione e ai riflessi e alcune texture aggiornate.

L'altra metà dell'aggiornamento dello sviluppatore è il reveal di tre nuove mappe multiplayer, ognuna costruita per una diversa modalità di gioco. Babylon è la più grande della mappa, costruita per la modalità di gioco 15v15 simile a Battlefield. Invasion è stata creata per la modalità Spectre, una modalità ravvicinata in cui due squadre combattono tra loro e tra spettri mortali e invisibili. Infine, c'è Babylon Lab, una mappa progettata specificamente per la modalità Infested a 16 giocatori.

L'aggiornamento si chiude con il team che conferma che sta lavorando al "lancio del gioco nel prossimo futuro quest'anno", con la promessa che presto arriveranno altri aggiornamenti.

Fonte: GamingBolt