Lost in Random potrebbe già avere una data di uscita grazie a un leak

Lost in Random è un gioco action platform presentato lo scorso anno sotto l'etichetta EA Originals. Da un po' di tempo a questa parte quindi ci si aspetta qualche notizia, soprattutto per quanto riguarda la sua data di uscita. Ebbene, sembra che Microsoft Store abbia colpito ancora una volta rivelando probabilmente la sua data.

Come individuato dall'account Twitter "Aggiornamenti Lumia" che tiene conto regolarmente degli aggiornamenti di Microsoft Store, la pagina di Lost in Random presenta una data di uscita del 10 settembre. Dato che EA Play Live si terrà la prossima settimana, ovvero il 22 luglio, probabilmente verremo a sapere qualcosa di più su questo gioco, ma sembra che Microsoft Store abbia preceduto ancora una volta il reveal della data di uscita.

Lost in Random di Zoink è un'avventura gotico-fiabesca, dal messaggio molto attuale. Ambientato in una distopia contorta in cui si temono incertezza e caos, il gioco segue Even, una giovane e coraggiosa ragazza e la sua compagna di avventure Dicey. Insieme, le due prendono parte a un pericoloso viaggio in cui dovranno imparare a conoscere l'ignoto e a scoprire le proprie carte, nel tentativo di rompere la maledizione di Random.

Non ci resta quindi che aspettare EA Play Live.

Fonte: Pure Xbox