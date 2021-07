Microsoft Flight Simulator sta per aggiungere gli elicotteri con un update incredibile?

L'ultimo post pubblicato dal team di sviluppo di Microsoft Flight Simulator include alcuni dettagli sui contenuti che arriveranno in futuro. Tra questi, la possibilità di esplorare il Flying Eye Hospital dell'ONG Orbis International il 27 luglio oltre ad uno sguardo su ciò che verrà dopo grazie ad una roadmap aggiornata.

Il Flying Eye Hospital è un ospedale oftalmico e una struttura didattica situata a bordo di un MD-10. Il Flying Eye Hospital offre formazione a medici e infermieri nei paesi in via di sviluppo con scarso accesso allo sviluppo e alla formazione professionale. Le aule, le sale operatorie e le sale laser sono a bordo dell'aereo e il personale medico locale è in grado di assistere a interventi chirurgici dal vivo e simulazioni.

Per quanto riguarda la roadmap futura, gli sviluppatori sono concentrati attualmente sull'uscita del gioco il 29 luglio su Xbox Series X/S. Questa data porterà anche su tutte le versioni del gioco il nuovo update che aggiungerà un nuovo aereo, l'Aviat Husky A-1C in arrivo all'inizio di agosto. L'istantanea che viene pubblicata all'interno del post mostra che tra i feedback ascoltati dei giocatori troviamo appunto l'aggiunta di elicotteri che dovrebbe avvenire il prossimo anno, oltre al supporto per più schermi ed una funzione di replay.

Gli elicotteri sono stati pianificati per il gioco da un po' di tempo e ci sono mod che li inseriscono. Tuttavia i giocatori dovranno aspettare fino al prossimo anno per vederli ufficialmente nel gioco.

Fonte: Gamespot