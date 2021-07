Monster Hunter: Legends of the Guild Lands ha una data di uscita su Netflix, ecco il nuovo spettacolare trailer

Monster Hunter: Legends of the Guild ha ricevuto non solo un trailer ufficiale, ma anche una data di uscita. Il film arriverà su Netflix il 12 agosto.

Annunciato a luglio 2018, il film è realizzato da Pure Imagination Studios, che sono meglio conosciuti per numerose animazioni Lego tra cui I Simpson, Lego Batman e Lego Cars.

La serie Monster Hunter ha guadagnato una popolarità esplosiva in tutto il mondo dall'uscita del gioco per PlayStation 2 Monster Hunter di Capcom nel 2004. Questi giochi d'azione di caccia hanno venduto un totale di 72 milioni di copie in tutta la serie (al 31 marzo 2021). I capitoli più recenti della serie sono Monster Hunter Rise, un gioco uscito per Nintendo Switch il 26 marzo 2021, e il gioco di ruolo Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, uscito il 9 luglio per Nintendo Switch e PC. Ora, questa serie di giochi di successo globale rinascerà come un film anime su Netflix.

Catturando l'ambientazione del gioco, questo film si svolge in un mondo in cui umani, natura e mostri giganti convivono mantenendo un attento equilibrio.

"Un giovane di nome Aiden, che si definisce un cacciatore, protegge il suo villaggio isolato. Un giorno scopre che il suo villaggio è minacciato da un drago anziano, un mostro avvolto nel mistero. Alla ricerca di un modo per salvare il suo villaggio, Aiden lascia la sua casa e parte per un viaggio verso l'ignoto insieme a Julius, un cacciatore di prim'ordine e membro della Gilda dei cacciatori, e ai suoi compagni..."

Inizia così una storia originale che punta i riflettori sui personaggi del mondo di Monster Hunter rimasti fino ad ora sullo sfondo. Il protagonista di questo titolo, Aiden, è lo stesso personaggio di Ace Cadet in Monster Hunter 4 e di Excitable A-Lister in Monster Hunter: World. Questo film racconta la sua storia da prima che diventasse un cacciatore a tutti gli effetti.

Fonte: Twinfinite.