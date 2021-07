PlayStation e crunch? Jim Ryan preferisce concedere più tempo agli sviluppatori per creare il miglior gioco possibile

Jim Ryan ha spiegato in una recente intervista che è disposto a concedere ai team di sviluppo più tempo per garantire che un gioco sia il migliore possibile.

In un'intervista esclusiva con TMTPost, Ryan è stato interrogato sui tempi di sviluppo dei titoli Sony e se i team sono sottoposti a pressioni per finire i titoli rapidamente. Ebbene, Ryan preferirebbe rinviare un gioco in modo che gli studi abbiano più tempo per assicurarsi che i loro prodotti siano fantastici, piuttosto che affrettare lo sviluppo per poi avere un gioco mediocre:

"E' meglio aspettare e fare un grande gioco piuttosto che affrettarsi e avere un titolo mediocre. I giocatori ricordano solo i titoli migliori piuttosto che quelli passabili", spiega Ryan. "In questo modo i giocatori potrebbero volere un sequel e vorranno acquistarlo, ma a nessuno interessa davvero un gioco passabile".

Tuttavia, Ryan chiarisce che a volte la pressione è necessaria a causa di complicazioni finanziarie, ma generalmente è molto prudente poiché PlayStation "vuole il meglio". Quindi prosegue descrivendo ciò che personalmente considera un grande gioco, sostenendo che i titoli dovrebbero essere coinvolgenti e suscitare intense reazioni emotive nel giocatore.

Probabilmente alcuni non saranno d'accordo con la dichiarazione di Ryan riguardo ai giocatori che ricordano solo i grandi titoli, ma la sua posizione si allinea con la percezione che i fan hanno di PlayStation, ovvero una compagnia fortemente focalizzata sulle grandi produzioni.

Per quanto riguarda l'atteggiamento di Ryan nei confronti del crunch, la risposta è supportata da un paio di sviluppatori di Insomniac Games che di recente hanno affermato che lo studio non ha mai avuto problemi durante il lavoro su Ratchet and Clank: Rift Apart, con il team che è stato in grado di "lavorare su un grande gioco senza problemi."

Fonte: Thegamer.