PS5 avrà grandi AAA da studi first-party e giochi indie da sviluppatori partner

Le ultime indiscrezioni all'inizio dell'anno indicavano che Sony aveva spostato l'attenzione sui giochi AAA, non volendo più sviluppare giochi più piccoli. Ciò non sorprende, visto che la società ha tutta l'intenzione di inseguire il tipo di successo che hanno avuto giochi del calibro di God of War, Horizon Zero Dawn o The Last of Us Parte II per citarne giusto alcuni.

Ciò significa che Sony dirà addio del tutto ai titoli minori? A rispondere a questa domanda è proprio il capo di PlayStation Jim Ryan in una recente intervista. La sua risposta in sostanza è: Sony lavorerà ad entrambi i tipi di giochi. Ryan afferma che mentre gli studi first-party di PlayStation continueranno a concentrarsi su giochi AAA ad alto budget, la società continuerà a collaborare anche con studi indie più piccoli.

"I nostri studi interni in genere lavorano a giochi molto grandi, ma collaboreremo anche con altri studi partner per sviluppare titoli su scala ridotta" ha dichiarato Ryan. "Lavoriamo a stretto contatto con studi indie e forniremo loro supporto in termini di sviluppo, finanziamento e marketing. Questi team indie sono in genere molto piccoli e hanno 10-20 persone. Supportando questi studi creiamo anche relazioni: forse saranno la prossima generazione di sviluppatori di giochi AAA e probabilmente tra cinque o dieci anni il nostro rapporto con questi studi sarà diverso".

Tra le recenti partnership con sviluppatori indie troviamo ad esempio Kena Bridge of Spirits, che sarà disponibile dal 24 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Sempre durante l'intervista, Jim Ryan ha affermato di come le nuove IP sono "linfa vitale ma difficili da creare".

Fonte: GamingBolt